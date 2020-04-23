Выручка «Ленты» в первом квартале выросла на 7 %. Сказался потребительский зуд на фоне коронавируса
Совокупная выручка «Ленты» в первом квартале 2020 года выросла на
Выручка от розничных продаж выросла на
«В первые два месяца этого года мы отметили значительный приток покупателей, который объясняем эффективностью наших маркетинговых инициатив. В марте рост продаж был в основном вызван реакцией покупателей на распространение COVID-19, что привело к снижению трафика и увеличению количества товаров в корзине. Этот тренд продолжился и в апреле», — заявил гендиректор «Ленты» Герман Тинга, слова которого приводит компания.
Общая торговая площадь фирмы, по данным на конец 2019 года, составила более 1,48 млн кв. м. Она выросла на
Также в первом квартале текущего года «Лента» запустила онлайн-магазин. По словам главы компании, спрос на дистанционные покупки увеличился на фоне вспышки COVID-19.
Герман Тинга заявил, что на дальнейшие показатели «Ленты» могут повлиять ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, их продолжительность, волатильность экономики и настроение покупателей. «Мы прорабатываем различные сценарии, чтобы оценить возможное влияние на нашу операционную деятельность и финансовые результаты», — заявил он.