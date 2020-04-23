Выручка «Ленты» в первом квартале выросла на 7 %. Сказался потребительский зуд на фоне коронавируса

Совокупная выручка «Ленты» в первом квартале 2020 года выросла на 7 %, до 106 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие показатели 23 апреля опубликовали на сайте компании.

Выручка от розничных продаж выросла на 7,5 %, до 104,4 млрд рублей по отношению к первому кварталу 2019 года, когда показатель составил 97,1 млрд рублей. При этом оптовая выручка «Ленты» сократилась на 16,7 % .

«В первые два месяца этого года мы отметили значительный приток покупателей, который объясняем эффективностью наших маркетинговых инициатив. В марте рост продаж был в основном вызван реакцией покупателей на распространение COVID-19, что привело к снижению трафика и увеличению количества товаров в корзине. Этот тренд продолжился и в апреле», — заявил гендиректор «Ленты» Герман Тинга, слова которого приводит компания.