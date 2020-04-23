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23.04.2020 12:27
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Выручка «Ленты» в первом квартале выросла на 7 %. Сказался потребительский зуд на фоне коронавируса

Совокупная выручка «Ленты» в первом квартале 2020 года выросла на 7 %, до 106 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие показатели 23 апреля опубликовали на сайте компании.

Выручка от розничных продаж выросла на 7,5 %, до 104,4 млрд рублей по отношению к первому кварталу 2019 года, когда показатель составил 97,1 млрд рублей. При этом оптовая выручка «Ленты» сократилась на 16,7 %.

«В первые два месяца этого года мы отметили значительный приток покупателей, который объясняем эффективностью наших маркетинговых инициатив. В марте рост продаж был в основном вызван реакцией покупателей на распространение COVID-19, что привело к снижению трафика и увеличению количества товаров в корзине. Этот тренд продолжился и в апреле», — заявил гендиректор «Ленты» Герман Тинга, слова которого приводит компания.

Общая торговая площадь фирмы, по данным на конец 2019 года, составила более 1,48 млн кв. м. Она выросла на 1,7 % по сравнению с показателем на 31 марта прошлого года (1,46 млн м кв.). Компания владеет 380 магазинами на конец марта текущего года, среди них 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.

Также в первом квартале текущего года «Лента» запустила онлайн-магазин. По словам главы компании, спрос на дистанционные покупки увеличился на фоне вспышки COVID-19.

Герман Тинга заявил, что на дальнейшие показатели «Ленты» могут повлиять ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, их продолжительность, волатильность экономики и настроение покупателей. «Мы прорабатываем различные сценарии, чтобы оценить возможное влияние на нашу операционную деятельность и финансовые результаты», — заявил он.

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Комментарии (4)

Bowers
В первом квартале особо влияния короновируса еще не было
hmjo
А может, выручка 1-го квартала этого года выросла по сравнению с 1-м кварталом прошлого года из-за роста цен, а не объема продаж?
dimas062
Но при этом подобные организации у нас "наиболее пострадавшие" и получат поддержку из бюджета, а те, кому просто запртили работать-появляться в офисе идут лесом.
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