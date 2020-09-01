Алексей Учитель увидел «неуважение к президенту» в письме наследников Цоя против своего фильма

Напомним, письмо, копию которого 1 сентября выложил в социальные сети сын лидера «Кино» Александр Цой, было подписано Юлией Добренко, представителем по доверенности.

«Отправлять жалобы на таком уровне по поводу фильма, который никто не видел, да еще и подписываться именем некоего представителя, а не своим собственным — это неуважение к президенту», — заявил режиссер.

Режиссер Алексей Учитель вечером 1 сентября все-таки прокомментировал — ТАСС у — письмо наследников Виктора Цоя президенту России, в котором те просили главу государства не допустить выхода фильма «Цой» на киноэкраны.

«В конце концов, есть специальные государственные органы, которые проверили, не нарушает ли фильм законы, и выдали прокатное удостоверение, — обосновал Учитель свою позицию. — Не будем назначать президента главным цензором страны».



Напомним, «Фонтанка» уже побеседовала по поводу происходящего и с Александром Цоем и с адвокатом Константином Добрыниным, с которому нашего корреспондента адресовал Алексей Учитель, отказавшись лично комментировать ситуацию вокруг предстоящего фильма.



Срок выхода картины «Цой» на большой экран пока не назван. Ранее ожидалось, что лента выйдет 3 сентября. Сюжет картины построен вокруг группы людей, находившихся возле тела Цоя, пока гроб с ним доставляют в Ленинград после автокатастрофы. Самого Цоя в картине не играет ни один другой актер — фигура звезды выведена только на основании документальных кадров, снятых самим Учителем для предыдущих картин.

