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01.09.2020 23:12
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Алексей Учитель увидел «неуважение к президенту» в письме наследников Цоя против своего фильма

Режиссер Алексей Учитель вечером 1 сентября все-таки прокомментировал — ТАССу — письмо наследников Виктора Цоя президенту России, в котором те просили главу государства не допустить выхода фильма «Цой» на киноэкраны.

«Отправлять жалобы на таком уровне по поводу фильма, который никто не видел, да еще и подписываться именем некоего представителя, а не своим собственным — это неуважение к президенту», — заявил режиссер.

Напомним, письмо, копию которого 1 сентября выложил в социальные сети сын лидера «Кино» Александр Цой, было подписано Юлией Добренко, представителем по доверенности.

«В конце концов, есть специальные государственные органы, которые проверили, не нарушает ли фильм законы, и выдали прокатное удостоверение, — обосновал Учитель свою позицию. — Не будем назначать президента главным цензором страны».

Напомним, «Фонтанка» уже побеседовала по поводу происходящего и с Александром Цоем и с адвокатом Константином Добрыниным, с которому нашего корреспондента адресовал Алексей Учитель, отказавшись лично комментировать ситуацию вокруг предстоящего фильма.

Срок выхода картины «Цой» на большой экран пока не назван. Ранее ожидалось, что лента выйдет 3 сентября. Сюжет картины построен вокруг группы людей, находившихся возле тела Цоя, пока гроб с ним доставляют в Ленинград после автокатастрофы. Самого Цоя в картине не играет ни один другой актер — фигура звезды выведена только на основании документальных кадров, снятых самим Учителем для предыдущих картин.

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Комментарии (5)

музпроект.рф
Алексей Учитель - талантливейший Режиссер! А родственники просто хотят нажиться на славе великого музыканта....
efela
странный человек Алексей Учитель. Кино снимать не умеет. Что не снимет - унылое гавно. Но каждая рекламная компания фильма - феерия с блэкджеком и шлюхами. Вот чего человек мучается? Зачем ему кино? Занимался бы PR, на его темной стороне, так хоть денег бы заработал.
Noisymouse
Не разбираюсь в юридических тонкостях, но считаю, что близкие должны иметь право на вето в подобных случаях. "Общество" вдруг решило, что какой-то почивший уже человек - его достояние?А кто ему, обществу, дал право на такую приватизацию?
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