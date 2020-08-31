«Пошлое зрелище». Отец и сын Виктора Цоя просят Путина снять с проката фильм Алексея Учителя «Цой»

Родственники Виктора Цоя, лидера группы «Кино», погибшего в автомобильной катастрофе в 1990 году, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «принять надлежащие меры» относительно грядущего проката нового художественного фильма кинорежиссёра Алексея Учителя «Цой». Об этом со ссылкой на текст письма в понедельник, 31 августа, сообщает Газета.ру.

«Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан (музыкантов группы «Кино» и людей из их близкого круга), в том числе вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п., — нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом», — пишут наследники рок-музыканта и просят «безотлагательно организовать проверку».



Александр и Роберт Цои отмечают, что «такие люди, как Виктор Цой, принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны».

«И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», — говорится в обращении на имя главы государства.

Отец и сын легендарного музыканта подчеркивают, что не давали создателям фильма «Цой» согласия на использование имени и изображения музыканта. Точно так же ни музыканты, ни иные правообладатели и заинтересованные лица не соглашались на такого рода действия кинематографистов и продюсеров. Более того, родственники писали об этом в Министерство культуры, но лента получила прокатное удостоверение.

Трейлер фильма, где гроб с телом Виктора Цоя везут в автобусе, был представлен в четверг, 27 августа. Тогда же автор фильма Алексей Учитель заявил, что «действовал открыто, понимая, что подход нестандартный».

«У сына неоднозначная реакция. Это нормально. Не скрою, были острые разговоры. Перед съемками он попросил изменить имена. Из родственников ленту никто не смотрел. Но фильм получил прокатное удостоверение. Он будет идти на экране, — процитировал Учителя 47news. — Мы ждем дискуссий, с музыкантами, с близкими к сыну и отцу. Ребята, давайте открыто, без бумажек в виде доносов. Посмотрим кино, поговорим. Мы не должны участвовать в дрязгах с именем Цоя. Если бы он был с нами, то за какие-то вещи ему было бы стыдно».



«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», — настаивают сын Виктора Цоя и его отец.

Наследники лидера «Кино» призывают президента действовать, не дожидаясь судебных решений, поскольку решение суда «не устранит той несправедливости, которая возникнет уже сейчас и навсегда останется в общественном сознании при обнародовании и выпуске в широкий прокат фильма «Цой», порочащего доброе имя Виктора Цоя».

«Фонтанка» связалась с Александром Цоем, задав несколько вопросов по поводу письма, в частности о том, почему был выбран именно такой адресат.

«Мы направили обращения министру культуры, премьер-министру и президенту, реципиентов выбирали мои юристы, для максимальной эффективности», — пояснил он.

Александр рассказал, что разговор с Алексеем Учителем напрямую у него был, и не один, — но тот его не услышал. А просто смириться и позволить режиссеру создать свое произведение об его отце он не видит возможным, «потому что этот фильм нарушает права и порочит людей, которых уже нет с нами и которые не могут сами за себя постоять, и я считаю, что это неприемлемо».

