Режиссер Алексей Учитель рассказал об отношении родственников Цоя к фильму о нем

«Сценарий ещё 9 лет назад был напечатан в "Искусстве кино", - цитирует Учителя 47 news . - Его читали и сын, и отец (мать музыканта умерла 11 лет назад - прим. 47news). Я действовал открыто, понимая, что подход нестандартный. У сына неоднозначная реакция. Это нормально. Не скрою, были острые разговоры. Перед съемками он попросил изменить имена. Из родственников ленту никто не смотрел. Но фильм получил прокатное удостоверение. Он будет идти на экране».

Режиссер Алексей Учитель, трейлер фильма «Цой» которого был выложен 27 августа на YouTube, рассказал о том, как родственники самого артиста относятся к предстоящей картине.

Режиссер подчеркнул, что показанное в картине - «не документ»: «Еще на "Матильде" мне приходилось отчитываться, как я не мог знать о том, что говорили герои друг другу, оставаясь вдвоем. А тут выходит, как я мог знать, что происходило в автобусе».



Создатели ленты подчеркивают, что фильм «Цой» - не байопик, а притча, исследование феномена воздействия личности на общество.



Сам Алексей Учитель знал Цоя лично и снимал его, в том числе в гримерке (эти кадры были использованы в фильме «Рок»), и даже ездил с ним на гастроли. Режиссенр подчеркивает, что его вход в рок-тусовку состоялся именно благодаря лидеру «Кино».



Напомним, фильм «Цой» ждали в прокате 3 сентября, но теперь дата его выхода вновь перенесена и пока не уточняется. В картине не будет актера, играющего Цоя — автор использовал исторические кадры, а в центр поставил историю, разворачивавшуюся после кончины певца вокруг фигуры водителя, с чьим автобусом столкнулась машина Виктора.



15 августа исполнилось 30 лет со дня автокатастрофы. Виктору Цою был установлен памятник в Петербурге.

