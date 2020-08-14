Накануне 30-летия со дня смерти Виктора Цоя в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого музыканту установили четырехметровый памятник. Автором скульптуры стал выпускник петербургской Академии художеств Матвей Макушкин. Цой стоит, сложив руки на гитаре, а надпись на постаменте цитирует знаменитую песню «Группа крови»: «Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой». Под этими строчками стоит пожелание «Удачи!» и подпись артиста.



Монумент кумиру миллионов было решено установить еще в 2015 году, однако организаторы установки — Фонд «Памяти Виктора Цоя» — столкнулись с рядом сложностей, включая протест местных жителей, беспокоившихся, что возле памятника начнут собираться фанаты и станет шумно и небезопасно. В 2018 году Смольный всё-таки выдал разрешение на установку.

