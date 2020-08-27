Вышел трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
На YouTube появился трейлер фильма Алексея Учителя «Цой». Предполагалось, что картина выйдет на экраны 3 сентября, однако 27 августа режиссер объявил, что дата премьеры будет изменена. В описании к ролику она не называется — говорится, что картина будет в кинотеатрах «скоро».
Ранее уже сообщалось, что в самом фильме не будет актера, играющего лидера группы «Кино», — для создания его образа будут использованы архивные кадры. В частности, уже в трейлере зритель может заметить фрагмент с Цоем, известный по другому фильму Алексея Учителя — «Рок», в котором певец снимался сам.
В картине показывают, как после аварии гроб с телом Цоя везли в Ленинград и как изменилась жизнь второго участника аварии — водителя автобуса, не знавшего даже песен кумира миллионов. Исполнители главных ролей — Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Надежда Калеганова, Илья Дель, Игорь Верник и другие.
Съёмки «Цоя» проходили с 2019 года по июнь 2020-го в Петербурге, Калининградской, Псковской областях. Оператором стал Юрий Клименко, композитором — Федор Журавлев.
15 августа прошло 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. В Петербурге после долгих лет обсуждений был установлен памятник артисту.
«Фонтанка.ру»