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27.08.2020 14:50
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Вышел трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

На YouTube появился трейлер фильма Алексея Учителя «Цой». Предполагалось, что картина выйдет на экраны 3 сентября, однако 27 августа режиссер объявил, что дата премьеры будет изменена. В описании к ролику она не называется — говорится, что картина будет в кинотеатрах «скоро».

Фото: скриншот из трейлера

Ранее уже сообщалось, что в самом фильме не будет актера, играющего лидера группы «Кино», — для создания его образа будут использованы архивные кадры. В частности, уже в трейлере зритель может заметить фрагмент с Цоем, известный по другому фильму Алексея Учителя — «Рок», в котором певец снимался сам.

В картине показывают, как после аварии гроб с телом Цоя везли в Ленинград и как изменилась жизнь второго участника аварии — водителя автобуса, не знавшего даже песен кумира миллионов. Исполнители главных ролей — Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Надежда Калеганова, Илья Дель, Игорь Верник и другие.

Съёмки «Цоя» проходили с 2019 года по июнь 2020-го в Петербурге, Калининградской, Псковской областях. Оператором стал Юрий Клименко, композитором — Федор Журавлев.

15 августа прошло 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. В Петербурге после долгих лет обсуждений был установлен памятник артисту.

«Фонтанка.ру»

Фото: скриншот из трейлера

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