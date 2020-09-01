Скончался народный артист России Борис Клюев, сыгравший графа Рошфора и брата Шерлока Холмса

Народный артист России, один из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, Борис Клюев скончался 1 сентября после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, — об этом сообщил ТАСС.



Вся творческая жизнь Бориса Клюева была связана с Малым театром — туда он пришел еще студентом Театрального училища имени Щепкина (правда, успев до этого сняться в массовке на съёмках фильма Сергея Бондарчука «Война и мир»), и там служил с 1969 года. Клюев играл персонажей «видных», как говорилось в театре, «фрачных», — чему способствовали его природные данные: стать, аристократические черты лица. Но в то же время ему на сцене было присуще «отрицательное обаяние», сделавшее его идеальным исполнителем в амплуа «благородных негодяев».