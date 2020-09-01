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01.09.2020 22:20
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Скончался народный артист России Борис Клюев, сыгравший графа Рошфора и брата Шерлока Холмса

Народный артист России, один из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, Борис Клюев скончался 1 сентября после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, — об этом сообщил ТАСС.

Вся творческая жизнь Бориса Клюева была связана с Малым театром — туда он пришел еще студентом Театрального училища имени Щепкина (правда, успев до этого сняться в массовке на съёмках фильма Сергея Бондарчука «Война и мир»), и там служил с 1969 года. Клюев играл персонажей «видных», как говорилось в театре, «фрачных», — чему способствовали его природные данные: стать, аристократические черты лица. Но в то же время ему на сцене было присуще «отрицательное обаяние», сделавшее его идеальным исполнителем в амплуа «благородных негодяев».

Фото: скриншот с сайта YouTube

Одновременно с богатой театральной карьерой, Клюев много снимался. Его запомнили по роли графа Рошфора в «Д’Артаньян и три мушкетёра», Майкрофта Холмса («Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона») и роли агента ЦРУ Дубова — Трианона («ТАСС уполномочен заявить»). Но было и много сериалов, среди которых «Графиня де Монсоро», «Каменская», «Улицы разбитых фонарей», а в последние годы — и принесший ему невероятную новую волну славы сериал «Воронины», где он играл главу семейства Николая Петровича. За эту роль актер получил премию «ТЭФИ».

Фото: скриншот с сайта YouTube

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Комментарии (15)

музпроект.рф
Светлая память! Талантливейший человек!
hyperborean
Талантливейший человек прожил достойную жизнь, став нам всем примером
Алекс99
Светлая память.
Что за год такой...
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