Правозащитники, сотрудники СМИ и деятели культуры требуют возбуждения уголовного дела из-за перелома руки журналиста Френкеля на избирательном участке
Члены Правозащитного совета Санкт-Петербурга, депутаты и деятели культуры и СМИ вступились за пострадавшего во время голосования по поправкам в Конституцию журналиста Давида Френкеля. Они потребовали возбуждения уголовного дела и наказания виновного.
С избирательного участка 2191 в Петербурге Френкеля увезли со сломанной рукой после усилий полиции выпроводить фотографа по решению председателя избирательной комиссии. На пол его повалил сотрудник УМВД по Центральному району Денис Дмитриев.
«Инцидент попал на видео, на котором тысячи людей услышали хруст ломаемой кости. Однако полицейское руководство проигнорировало очевидное и вместо расследования действий подчинённого возбудило административные дела в отношении пострадавшего. 29 июля старший следователь СК по Центральному району вынес отказное постановление по заявлению журналиста. 27 августа Давид Френкель получил документ на руки, а на следующий день, 28 августа, неизвестные разбили стёкла и прокололи шины в его машине. Всё это выглядит как попытка прямого давления на заявителя», — говорится в открытом письме, опубликованном Правозащитным советом Петербурга.
Подписанты требуют от МВД «пересмотра отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Дениса Дмитриева, полной открытости и прозрачности следственных действий в отношении него», а также отстранения полицейского от работы.
В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию журналист «Медиазоны» Давид Френкель прибыл на избирательный участок №2191 на набережной Фонтанки в Петербурге, откуда днем ранее поступала информация о нарушениях, в частности о переносной урне с бюллетенями неизвестного происхождения. В результате конфликта с членами комиссии, наблюдателем и правоохранителями сотрудник СМИ получил перелом, из-за которого потребовалась срочная операция. Позже суд также оштрафовал журналиста за неповиновение сотруднику полиции.