Правозащитники, сотрудники СМИ и деятели культуры требуют возбуждения уголовного дела из-за перелома руки журналиста Френкеля на избирательном участке

Члены Правозащитного совета Санкт-Петербурга, депутаты и деятели культуры и СМИ вступились за пострадавшего во время голосования по поправкам в Конституцию журналиста Давида Френкеля. Они потребовали возбуждения уголовного дела и наказания виновного.



С избирательного участка 2191 в Петербурге Френкеля увезли со сломанной рукой после усилий полиции выпроводить фотографа по решению председателя избирательной комиссии. На пол его повалил сотрудник УМВД по Центральному району Денис Дмитриев.

«Инцидент попал на видео, на котором тысячи людей услышали хруст ломаемой кости. Однако полицейское руководство проигнорировало очевидное и вместо расследования действий подчинённого возбудило административные дела в отношении пострадавшего. 29 июля старший следователь СК по Центральному району вынес отказное постановление по заявлению журналиста. 27 августа Давид Френкель получил документ на руки, а на следующий день, 28 августа, неизвестные разбили стёкла и прокололи шины в его машине. Всё это выглядит как попытка прямого давления на заявителя», — говорится в открытом письме, опубликованном Правозащитным советом Петербурга.