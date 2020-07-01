Фото: кадр из видео Владимира Молодожени

30 июня на набережной реки Фонтанки фотокорреспондент «Медиазоны» Давид Френкель вступил в неравное противостояние с избирательной комиссией и полицией. Из разговорной драмы, в которую оборачиваются все споры наблюдателей и УИК последних дней, это кино резко перешло в жанр «экшн». Полицейский не выдержал испытания крупным планом и перешел в наступление. Итог — сломанная рука Френкеля, срочная операция.

Неурядицы на УИК 2191 начались еще накануне. Как рассказал «Фонтанке» член вышестоящей ТИК Владимир Молодоженя, к нему обратились представители участковой избирательной комиссии, которые, вопреки установленному Центроизбиркоком порядку голосования, не могли ознакомиться с документами. На снятом видео слышно, что апеллируют они к федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав», однако своеобразная процедура голосования по Конституции опирается на столь же своеобразный порядок, который был разработан специально. Как бы то ни было, получается шумно: звучит «выйдите», «вам нельзя снимать», «у вас справка есть?». Последние две реплики с подходящей интонацией произносит бывший муниципальный депутат «Дворцового округа» Дмитрий Абрамов — неясно, впрочем, в каком статусе присутствующий на участке.



На последних муниципальных выборах такое затерялось бы в общей массе фальсификаций, побегов с участков и тому подобному. Но формат нынешнего голосования с картонными коробками в виде урн и палатками во дворе избавляет от излишней откровенности, так что на локальный скандал обратили внимание. Конфликтная ситуация привлекла на участок журналистов в предпоследний день голосования. Ситуация на УИК едва ли успела остыть.

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель приехал на участок около 3 часов дня. Встретили журналиста не слишком гостеприимно. Френкель, согласно порядку ЦИК, представился председателю, как аккредитованный представитель СМИ и согласился зарегистрироваться в книге посетителей. Но далее от журналиста потребовали назвать и адрес прописки, хотя порядок ЦИКа, который на этом плебисците заменяет нам 67 федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», говорит, что журналист в уведомительном порядке должен заявить о проведении видео- и фотосъемки.



Френкель предъявил аккредитацию, предоставил разворот паспорта, а вот диктовать вслух отказался. После этого Абрамов и Ландышкина при поддержке полиции предприняли попытку выставить журналиста с участка. Сотрудник правоохранительных органов попросил Френкеля выйти, а в ответ получил просьбу представиться. Все это запечатлено на видео. На последних секундах перед роковыми журналист подносит свой телефон к лицу сотрудника полиции и начинает снимать. Через мгновение к журналисту применена сила. Итог — госпитализация и экстренная операция на руке.

Владимир Молодоженя

В момент инцидента на участке, как и за день до этого, была заметна фигура Дмитрия Абрамова. Позднее руководитель аппарата Общественной палаты Петербурга Андрей Малков сообщил «Медиазоне», что направления в качестве наблюдателя палата Абрамову не выдавала. Сам он также признался изданию, что «никого не представлял». Но человек он, что называется авторитетный, долгое время был депутатом МО «Дворцовый округ». В 2019-м тоже баллотировался, но позднее снял кандидатуру. Ряд СМИ писали, что причиной была неуказанная судимость. Если так, то ситуация удивительно рифмуется со сломанной рукой: по информации «Фонтанки», действительно 20 лет назад привлекался по делу о побоях, хотя и был амнистирован.

Прибывшая скорая упаковала травмированную руку Френкеля в лангетку и увезла его в Джанелидзе. Позднее пресса узнала, что действительно перелом, требуется операция. Ее провели до полуночи, прогнозы врачей оптимистичны, сообщает «Медиазона».

Отъезд скорой не охладил ситуацию. В 9 часов вечера около участка были три полицейских автомобиля, муниципальные депутаты, неравнодушные граждане. Присутствующему полковнику МВД объясняли: председатель заперлась в кабинете, а членов УИК не допускают к документам. Он слушал, а потом зашел в здание, вышел и резюмировал: «С гражданочкой [председатель УИК Валентина Ландышкко] проведут беседу».



Гражданочка, между тем, успела предложить собственную версию, подав пример альтернативной историографии. Очаровательно запамятовала название «Медиазона», а потом сообщила, что Френкель «отказался регистрироваться в журнале присутствующих на участке», вел себя неадекватно и не соблюдал санитарно-эпидемиологические нормы. В этом смысле поучительно пересмотреть видео и посчитать людей в масках на нем. «Когда его пытались как бы подвинуть пододвинуть, он, не знаю, каким-то образом упал, начал кричать, что он сломал руку вроде как, вызовите скорую, - описывала Ландышко свою картину мира. - Силы не было применено... в итоге он просто упал. Его не толкал никто».



Проверкой случившегося займется Следственный комитет. Официальный представитель Горизбиркома в своем ежевечернем брифинге был столь же безмятежен, как и предыдущие пять дней. Шестой день голосования прошел в Петербурге «в целом даже более спокойно, чем вчера», с мягкой улыбкой сообщил Григорий Марголин-Каганский дежурному интервьюеру медиацентра Союза журналистов. Был один инцидент, добавил он, но его «прокомментируем чуть позже». Обещание исполнил через полчаса, и уже не улыбался, пересказывая позицию председателя УИК №2191: «Давид Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке, препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав. В результате инцидента Давид Френкель был травмирован».



В параллель проверки Следкома свое расследование, по словам Марголина, проводит теризбирком №16. Ему поручено «провести детальный разбор действий членов избирательной комиссии и, в случае выявления в них отступления от норм законодательства, принять соответствующие меры».

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский рассказал «Фонтанке», что знает о ситуации только из СМИ. «У нас есть федеральный закон о гарантиях [избирательных прав, 67-ФЗ], в котором определены права СМИ: что могут, что не могут, и также указано, что удаление возможно только по решению суда. Но при проведении общероссийского голосования этот закон не играет, не работает, не применим. Применяется только порядок [определенный ЦИК РФ]», - сказал член избиркома.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в пакетном формате: либо избиратель голосует полностью «за», либо полностью против. С полным текстом в удобном формате можно ознакомиться здесь. Плебисцит начался с 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В Петербурге явка по данным на 30 июня, составила почти 1,9 млн избирателей.



Николай Кудин, Ирина Корбат, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

