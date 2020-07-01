Дело на одну трубку. В сломанной руке Френкеля решили найти отвлекающий маневр. Результаты из подозрительной урны аннулируют

Комментарий главы ТИК опубликован медиацентром Союза журналистов 1 июля. Напомним, накануне именно на участке номер 2191 произошел главный скандал нынешней кампании: корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю сломали руку , выпроваживая его с участка. Сам конфликт возник из-за урны № 4, бюллетени которой в итоге было решено не учитывать из-за пропажи документов.

Председатель ТИК № 16 Центрального района Санкт-Петербурга Ольга Сердюк прокомментировала инцидент на УИК № 2191, откуда накануне со сломанной рукой увезли журналиста Давида Френкеля. Теперь там аннулируют результаты голосования по одному из ящиков, в тексте избиркома дышит Артур Конан Дойль.

«Территориальной избирательной комиссией принято решение аннулировать результаты голосования по указанному переносному ящику, т.к. в связи с утратой документов невозможно сверить список проголосовавших удаленно со списком избирателей района, - говорится в комментарии ТИК. - Были утеряны выписки из списка избирателей и акт о голосовании избирателей, которые голосовали удаленно. Без данных документов внесение в общий протокол голосования по данному участку невозможен».



Обстоятельства происшествия глава ТИК описывает в детективном ключе: «После «удаленного голосования» урна с вышеуказанными документами была принесена на избирательный участок для внесения в общий протокол голосования. В это время на избирательном участке произошел инцидент с Давидом Френкелем. Внимание председателя, членов УИК и сотрудников полиции было отвлечено участниками инцидента. После того, как инцидент был разрешен, а Давида Френкеля увезла скорая, сотрудники УИК вернулись к плановой работе. В этот момент была обнаружена пропажа документов». По словам Сердюк, сотрудники УИК проводили внутреннюю проверку, изучали данные с камер видеонаблюдения и установили: документы были утеряны в момент инцидента с Давидом Френкелем. Об этом уведомили правоохранительные органы, которые проводят проверку по инциденту.