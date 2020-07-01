На участке, где сломали руку журналисту, могут не засчитать результаты подозрительной урны
В Петербурге на участке №2191 на набережной Фонтанки, который «прославился» переломом руки журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, могут не зачесть результаты голосования по одной из урн, 1 июля сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий. Именно из-за нее в участковом избиркоме разгорелся конфликт.
Председатель участка Валентина Ландышко проинформировала членов комиссии, что документация на переносную урну для голосования потерялась и спросила согласие комиссии на то, чтобы не засчитывать бюллетени из этой урны при подсчете результатов.
Именно из-за этой урны вечером 29 июня на избирательном участке и разгорелся конфликт. С этим ящиком, уже заполненным бюллетенями, вернулись в этот день председатель и секретарь комиссии. Независимым членам избиркома не удалось добиться ознакомления с выпиской проголосовавших в урну.
«У нас было довольно много нарушений. Некоторым членам с правом решающего голоса долгое время не давали ознакомиться с документами, не пускали в помещение, где стоит сейф, хранилась вся документация и переносные урны, - рассказал член комиссии от «Справедливой России» Дмитрий Попов. Он поддержал решение о неучете бюллетеней из урны №4 и предположил, что в этом случае результаты голосования на участке будут более легитимными.
Напомним, у журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля оказалась сломана рука после конфликта с полицией, потребовалась срочная операция. Провести проверку потребовали Союз журналистов Петербурга и Леноласти, уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Также в прокуратуру обратился депутат Заксобрания Борис Вишневский.