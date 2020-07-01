На участке, где сломали руку журналисту, могут не засчитать результаты подозрительной урны

Председатель участка Валентина Ландышко проинформировала членов комиссии, что документация на переносную урну для голосования потерялась и спросила согласие комиссии на то, чтобы не засчитывать бюллетени из этой урны при подсчете результатов.



Именно из-за этой урны вечером 29 июня на избирательном участке и разгорелся конфликт. С этим ящиком, уже заполненным бюллетенями, вернулись в этот день председатель и секретарь комиссии. Независимым членам избиркома не удалось добиться ознакомления с выпиской проголосовавших в урну.

