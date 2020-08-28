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28.08.2020 13:12
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Неизвестные разбили машину Френкеля в центре Петербурга. Журналист связывает это с инцидентом во время голосования за поправки

Неизвестные разбили машину журналиста Давида Френкеля в Центральном районе Петербурга. Написано заявление в полицию. Об этом 28 августа он рассказал корреспонденту «Фонтанки».

«Мы узнали об этом утром. По словам соседей, это произошло в ночь со среды на четверг, они слышали, как сработала сигнализация. Я сейчас нахожусь на реабилитации после перелома руки. Ситуацией занимается жена, она уже обратилась в полицию», — сказал Френкель.

Говоря о случившемся, он отметил, что причин, на его взгляд, может быть две. «Либо это связано с тем случаем на избирательном участке и моим переломом руки. Потому сейчас мы активно обжалуем различные отказы в суде, публикуем документы в Сети. Либо с работой моей супруги Вари Михайловой, которая является юристом «Апологии протеста». По его словам, первый вариант более вероятен.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», утром от Михайловой и Френкеля поступило сообщение в полицию, сейчас девушка пишет заявление в отделе. На место выехали сотрудники полиции. По ситуации будет принято процессуальное решение.

В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию журналист «Медиазоны» Давид Френкель прибыл на избирательный участок №2191 на набережной Фонтанки в Петербурге, откуда днем ранее поступала информация о нарушениях, в частности о переносной урне с бюллетенями неизвестного происхождения. В результате конфликта с членами комиссии, наблюдателем и правоохранителями сотрудник СМИ получил перелом, из-за которого потребовалась срочная операция. Позже суд также оштрафовал журналиста за неповиновение сотруднику полиции.

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Комментарии (7)

VF812
Что-то мне руки не ломают, авто не бьют, что я делаю не так?...
stavrosmarauder
редакция фонтанки, у вас повсюду есть свои птички, так пусть эти птички вам напоют, что у мусоров давноу же есть контакты групп, которые занимаются именно таким дерьмом, как уничтожение имущество и избиение людей. И тогда станет ясно, кто заказал сие баловство
261254291
Надо разобраться как он получил права.
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