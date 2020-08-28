Неизвестные разбили машину Френкеля в центре Петербурга. Журналист связывает это с инцидентом во время голосования за поправки

Неизвестные разбили машину журналиста Давида Френкеля в Центральном районе Петербурга. Написано заявление в полицию. Об этом 28 августа он рассказал корреспонденту «Фонтанки».



«Мы узнали об этом утром. По словам соседей, это произошло в ночь со среды на четверг, они слышали, как сработала сигнализация. Я сейчас нахожусь на реабилитации после перелома руки. Ситуацией занимается жена, она уже обратилась в полицию», — сказал Френкель.



Говоря о случившемся, он отметил, что причин, на его взгляд, может быть две. «Либо это связано с тем случаем на избирательном участке и моим переломом руки. Потому сейчас мы активно обжалуем различные отказы в суде, публикуем документы в Сети. Либо с работой моей супруги Вари Михайловой, которая является юристом «Апологии протеста». По его словам, первый вариант более вероятен.

