Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому сломали руку на голосовании по Конституции, оштрафовали за неповиновение полиции

За неповиновение правоохранителю, в результате конфликта с которым Френкель получил перелом руки, ему предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей. Кроме того, еще на 2 тысячи журналиста оштрафовали в рамках дела о вмешательстве в работу избирательной комиссии. За «нарушение режима самоизоляции» корреспондент получил предупреждение.

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции на избирательном участке, где сотруднику СМИ сломали руку. Об этом 27 июля сообщает «Медиазона».

«Фонтанке» Френкель подтвердил, что намерен оспорить решение суда. Он добавил, что в суде узнал о проведенном следственном эксперименте, но с его результатами журналиста не ознакомили.

Напомним, 31 июля Давид Френкель приехал на избирательный участок № 2191 на набережной Фонтанки, где накануне случился конфликт между членами избирательной комиссии и наблюдателем. Несмотря на то что журналист предъявил аккредитацию, от него потребовали покинуть участок. В результате корреспондент получил перелом руки, из-за чего ему потребовалась срочная операция.