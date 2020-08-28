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28.08.2020 17:54
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Следствие просит продления ареста Ивана Сафронова

Следствие настаивает на продлении ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Решение по этому вопросу суд вынесет на следующей неделе.

Как сообщает 28 августа «Интерфакс» со ссылкой на главу правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова, Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство 2 сентября в 09:10. Срок назначенного ранее ареста истекает 6 сентября.

Ивана Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ФСБ утверждают, что вменяемое Сафронову не связано с его работой журналистом. По версии следствия, секретные сведения зарубежным структурам передавались при помощи шифрования данных на домашнем компьютере Сафронова.

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