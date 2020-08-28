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28.08.2020 14:45
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«Грады», спецназ и танковые засады. Посмотрите, как под Петербургом сорвали ракетный удар

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Военнослужащие ЗВО отработали манёвренную оборону в Ленинградской области. На полигоне «Лужский» «уничтожали» бронетехнику, противостояли атаке с воздуха и организованно отступали под натиском превосходящего противника.

За тактическим эпизодом двустороннего учения Балтфлота и общевойсковой армии ЗВО 27 августа наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки». Под Лугой манёвренную оборону вели мотострелковые и танковые подразделения, их поддерживали расчеты ствольной и реактивной артиллерии, самолёты и вертолёты.

По легенде, военные отражали наступление превосходящих сил условного противника, меняли обороняемые рубежи и организовывали отход. Также отработали подготовку минных полей и ложных позиций, а спецназ «уничтожил» высадившийся в тылу тактический воздушный десант.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

«Подразделения противовоздушной обороны прикрыли позиции войск, сорвав нанесение массированного авиационного ракетного удара. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили выдвигавшиеся колонны бронетехники и выполнили противоогневые манёвры», — рассказали в пресс-службе ЗВО.

В ходе учения на Лужском отработали и нестандартные тактические приёмы. Против условного противника использовали мобильные противотанковые резервы, ложные узлы обороны, танковые и вертолётные засады.

Двухстороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой армией проходит также в Калининградской области. В нём участвуют 6 тысяч военнослужащих, МВД, МЧС и Росгвардия.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

RemyMartin
Надеюсь условный противник, в результате наступления, не взял город в кольцо блокады.
Serg_I
А что, противогазы на учениях уже не в почёте?
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