«Грады», спецназ и танковые засады. Посмотрите, как под Петербургом сорвали ракетный удар
Военнослужащие ЗВО отработали манёвренную оборону в Ленинградской области. На полигоне «Лужский» «уничтожали» бронетехнику, противостояли атаке с воздуха и организованно отступали под натиском превосходящего противника.
За тактическим эпизодом двустороннего учения Балтфлота и общевойсковой армии ЗВО 27 августа наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки». Под Лугой манёвренную оборону вели мотострелковые и танковые подразделения, их поддерживали расчеты ствольной и реактивной артиллерии, самолёты и вертолёты.
По легенде, военные отражали наступление превосходящих сил условного противника, меняли обороняемые рубежи и организовывали отход. Также отработали подготовку минных полей и ложных позиций, а спецназ «уничтожил» высадившийся в тылу тактический воздушный десант.
«Подразделения противовоздушной обороны прикрыли позиции войск, сорвав нанесение массированного авиационного ракетного удара. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили выдвигавшиеся колонны бронетехники и выполнили противоогневые манёвры», — рассказали в пресс-службе ЗВО.
В ходе учения на Лужском отработали и нестандартные тактические приёмы. Против условного противника использовали мобильные противотанковые резервы, ложные узлы обороны, танковые и вертолётные засады.
Двухстороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой армией проходит также в Калининградской области. В нём участвуют 6 тысяч военнослужащих, МВД, МЧС и Росгвардия.