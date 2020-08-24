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24.08.2020 23:33
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Балтфлот и войска ЗВО на Балтийском море начали учения. Плановые

Двухстороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой армией началось в Ленинградской и Калининградской областях 24 августа. Участвуют 6 тысяч военнослужащих, МВД, МЧС и Росгвардия.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, учения разделены на два этапа. Сперва будут тренироваться в поиске, блокировке и уничтожении условных незаконных вооруженных формирований. Также в задачи частей будет входить охрана и оборона морских коммуникаций. На втором этапе внимание уделят управлению войсками, поддержанию взаимодействия и мерам по стабилизации обстановки.

Тренироваться будут на полигонах «Правдинский» и «Лужский», а также на морских полигонах в акватории Балтийского моря. «Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. Кроме того, привлекут оперативные штабы органов исполнительной власти, оперативные группы МЧС, МВД и подразделения Росгвардии. Подчеркивается, что учения были запланированы давно и пройдут с «исчерпывающими противоэпидемиологическими мерами».

Фото: пресс-служба ЗВО

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Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

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Комментарии (3)

Piter Russo
Своевременно однако, воинственный пыл поляков и прибалтов по удавиться.
Боятся они там танковых клиньев русских, так вот страх должен быть оправдан, хоть как то)
Ilya9
АААААА!! Лучше бы беременным пенсионерам раздали!!)
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