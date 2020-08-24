Двухстороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой армией началось в Ленинградской и Калининградской областях 24 августа. Участвуют 6 тысяч военнослужащих, МВД, МЧС и Росгвардия.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, учения разделены на два этапа. Сперва будут тренироваться в поиске, блокировке и уничтожении условных незаконных вооруженных формирований. Также в задачи частей будет входить охрана и оборона морских коммуникаций. На втором этапе внимание уделят управлению войсками, поддержанию взаимодействия и мерам по стабилизации обстановки.