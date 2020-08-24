Двухстороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой армией началось в Ленинградской и Калининградской областях 24 августа. Участвуют 6 тысяч военнослужащих, МВД, МЧС и Росгвардия.
Как сообщает пресс-служба ЗВО, учения разделены на два этапа. Сперва будут тренироваться в поиске, блокировке и уничтожении условных незаконных вооруженных формирований. Также в задачи частей будет входить охрана и оборона морских коммуникаций. На втором этапе внимание уделят управлению войсками, поддержанию взаимодействия и мерам по стабилизации обстановки.
Тренироваться будут на полигонах «Правдинский» и «Лужский», а также на морских полигонах в акватории Балтийского моря. «Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. Кроме того, привлекут оперативные штабы органов исполнительной власти, оперативные группы МЧС, МВД и подразделения Росгвардии. Подчеркивается, что учения были запланированы давно и пройдут с «исчерпывающими противоэпидемиологическими мерами».
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