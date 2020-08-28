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28.08.2020 12:54
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Кормить завтраком будут на обед. Петербургские родители взбунтовались против второй смены из-за коронавируса

Родители четвероклассников объединились против коронавирусного расписания в лицее Приморского района Петербурга. Десятилетним детям предложили приходить на уроки после полудня, а продлёнку перенесли на ранее утро.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Елена 28 августа, накануне родители четвероклассников лицея 64 направили жалобу на новое расписание в прокуратуру, детскому омбудсмену, губернатору Александру Беглову и главному санитарному врачу Северной столицы Наталье Башкетовой. Документ подписали около 60 человек.

Родителям не понравилось расписание для четвероклассников, которым придётся приходить на уроки к 12.00. «Окончание учебных занятий будет приходиться на 16.50. При этом только для учеников данных классов сокращено время проведения учебных занятий с 45 минут до 40 минут», — говорится в письме. Если родители не смогут сопровождать ребёнка в школу к полудню, они могут отдать его в продлёнку, которая начинает работу с 8.30.

«Пятые классы учатся с утра, потом уходят, приходят четвёртые классы. Первый урок для четвероклассников будет не в кабинете (физкультура или музыка), чтобы успеть проветрить и продезинфицировать помещение, — рассказала Елена. — Лицей не должен учиться во вторую смену, но это вторая смена! Они вторыми приходят в этот кабинет. Получается, что, когда они приходят и по нормальному графику у всех обед, их будут кормить завтраком».

Родители встречались с руководством лицея, но расписание педагоги менять не стали. Директор лицея 64 Татьяна Прокофьева от разговора с корреспондентом «Фонтанки» отказалась.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как начнётся учебный год в школах Петербурга. Ученики будут приходить на уроки в разное время, при выявлении единичных случаев заболевания коронавирусом на карантин отправят весь класс.

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Комментарии (9)

lamer
У нас в школе в три смены учились. Ходили с первого класса сами, своим пешком. На машинах никто не привозил.
Buka
Всегда мечтала учиться во вторую смену, но ее не было(
Алекс99
Моя мама второй и третий классы училась во вторую смену — и да, в школе, которая сейчас называется гимназией. Ее родители, которые оба работали, воспринимали это философски и не бунтовали по этому поводу даже на кухне)) Правда, мама самостоятельно ходила в школу и из школы, а сейчас это проблематично. Но если бы ребенок учился в 1ую смену, кто-то же всё равно должен был бы забирать его из школы в 14:00?
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