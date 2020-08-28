Кормить завтраком будут на обед. Петербургские родители взбунтовались против второй смены из-за коронавируса

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Елена 28 августа, накануне родители четвероклассников лицея 64 направили жалобу на новое расписание в прокуратуру, детскому омбудсмену, губернатору Александру Беглову и главному санитарному врачу Северной столицы Наталье Башкетовой. Документ подписали около 60 человек.

Родители четвероклассников объединились против коронавирусного расписания в лицее Приморского района Петербурга. Десятилетним детям предложили приходить на уроки после полудня, а продлёнку перенесли на ранее утро.

Родителям не понравилось расписание для четвероклассников, которым придётся приходить на уроки к 12.00. «Окончание учебных занятий будет приходиться на 16.50. При этом только для учеников данных классов сокращено время проведения учебных занятий с 45 минут до 40 минут», — говорится в письме. Если родители не смогут сопровождать ребёнка в школу к полудню, они могут отдать его в продлёнку, которая начинает работу с 8.30.

«Пятые классы учатся с утра, потом уходят, приходят четвёртые классы. Первый урок для четвероклассников будет не в кабинете (физкультура или музыка), чтобы успеть проветрить и продезинфицировать помещение, — рассказала Елена. — Лицей не должен учиться во вторую смену, но это вторая смена! Они вторыми приходят в этот кабинет. Получается, что, когда они приходят и по нормальному графику у всех обед, их будут кормить завтраком».

Родители встречались с руководством лицея, но расписание педагоги менять не стали. Директор лицея 64 Татьяна Прокофьева от разговора с корреспондентом «Фонтанки» отказалась.