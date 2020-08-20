По требованиям Роспотребнадзора школьники из разных классов не должны контактировать. По этой причине учащиеся приходят к школе группами и попадают в здание с разных входов. Тех, у кого повышенная температура, отсеивают.

Процесс захода в школу может растянуться на пару часов. Для переобувания и смены одежды некоторым классам отводится по пять минут. Особо невезучим придётся прийти в школу к 7.50.



О том, как будет организован учебный процесс в сентябре, читайте в материале «Фонтанки».