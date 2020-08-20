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20.08.2020 17:28
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«Утренние фильтры» заставят петербургских школьников приходить на занятия раньше 8 утра и переодеваться как пожарные

Школы Петербурга составляют расписания, согласно которым ученики будут приходить к первому уроку. Графики образовательные учреждения публикуют на своих сайтах.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

По требованиям Роспотребнадзора школьники из разных классов не должны контактировать. По этой причине учащиеся приходят к школе группами и попадают в здание с разных входов. Тех, у кого повышенная температура, отсеивают.

298-я школа, Фрунзенский район
298-я школа, Фрунзенский район
217-я школа, Красносельский район
217-я школа, Красносельский район
62-я школа Выборгского района
62-я школа Выборгского района

Процесс захода в школу может растянуться на пару часов. Для переобувания и смены одежды некоторым классам отводится по пять минут. Особо невезучим придётся прийти в школу к 7.50.

О том, как будет организован учебный процесс в сентябре, читайте в материале «Фонтанки».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Okmita
Я не против, чтобы моя первоклашка ходила ко второму уроку, как раньше было принято в нашей школе. Но нет, теперь все равны и в 8-10 должны стоять переодетые и готовые к учебе. Пока от школы не было сообщений, что разные классы заходят в разное время.
mik70
1000 человек заходят полтора часа. Тогда 30000 на вчерашнем Зенит Цска должны были заходить около двух суток, начиная с вечера понедельника.
мухомор
В детских садах та же история. Младшая группа заход 7.30
Цензурных слов нет
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