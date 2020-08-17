Теперь день в школе будет начинаться не с проверки домашнего задания, а с измерения температуры. Образовательные учреждения Петербурга создают стерильную обстановку, отказываясь от запланированных покупок и перераспределяя бюджет в сторону коронавирусных нужд.

Призрак дистанционки и перемены в классах. Как начнётся новый учебный год в школах Петербурга

автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ

В Петербурге почти все школы завершили процесс подготовки к новому учебному году. Однако за две недели до Дня знаний нет полной картинки, как будут проходить уроки. Окончательную точку в вопросе должен поставить главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. А пока решения нет, родители в социальных сетях пугают друг друга возвратом дистанционки и подумывают, как отпроситься с работы на случай отмены продлёнки.

Как будто предчувствуя вторую волну пандемии Роспотребнадзор и Минпросвещения за две недели до нового учебного года порекомендовали школам готовиться к дистанционному обучению на случай ухудшения обстановки с заболеваемостью коронавирусом. Письмо федеральные ведомства разослали по регионам. В это же время в пабликах петербургских образовательных учреждений появились опросники, в которых в срочном порядке необходимо указать, нуждается ли ребёнок в планшете или ноутбуке. Родители восприняли анкету как сигнал о возвращении уроков в онлайн.



«В школу пойдем, познакомятся бедные первоклашки с учителями, получим книги, расписание и сядем опять до конца декабря точно. Я и покупать ничего не собиралась и не буду. Бешеные деньги отдай на то, чтоб собрать в школу и сиди потом», — пишет Татьяна.

«Мне в больнице сказали, что уже есть информация, 20 сентября многие организации опять закрываются на особый режим, — продолжила тему Ольга. — Больницы и МФЦ уже получили эту информацию. Многие колледжи уже давно объявили, что минимум полгода будут учиться дистанционно. И школы тоже. Вопрос в сроках и в степени подготовки».

Директор 276 школы Красносельского района (именно в паблике учреждения размещён опрос о планшетах) Ольга Налимова заявила «Фонтанке», что учебный год начнётся очно, а информация о гаджетах собирается на будущее. «Мы должны провести мониторинг для того, чтобы быть готовыми в случае потребности», — отметила она. В комитете по образованию также заверили, что учебный год в Петербурге начнётся очно.

На данный момент организацию уроков в школах регламентируют рекомендации федерального управления Роспотребнадзора, выпущенные ещё в мае, а также санитарно-эпидемиологические правила. Ни в одном из документов не говорится о дистанционном обучении.



Фото: Роспотребнадзор

Школы должны закупить обеззараживали воздуха, расставить на входе и по туалетам антисептики, провести генеральную уборку и принять учеников.

За каждым классом закрепят отдельный кабинет. Утро в школе будет начинаться с измерения температуры. При этом дети с разных классов не должны находиться в одном помещении. Для этого в некоторых школах уроки будут начинать в разное время.

«Мы сделали размытое утро. В 8.15 начинаются уроки у начальной школы, в 9.00 — у 5-8-х классов, в 9.50 у 9-11-х», — рассказала «Фонтанке» директор 368 школы Фрунзенского района Светлана Соколова.

Труднее всего придётся переполненным школам где и так не хватает помещений. Таких образовательных учреждений больше всего в Красносельском, Пушкинском и Приморском районах. В 276 школе Красносельского района, рассчитанной на 825 мест, учится 1350 детей. «У нас есть нехватка помещений, но мы распределяем учеников так, чтобы все уместились. Мы будем вынуждены поменять расписание», — отметила директор Ольга Налимова. По её словам, перенос занятий на вторую смену не планируется.



В 101 лицее Выборгского района все уроки будут начинаться в 9 утра. «Дети будут приходить группами по графику, каждый класс через определённый вход, — отметила директор Инга Шевченко. — Дети зашли и дожидаются первого урока минут 20-30 в классе. Уроки будут начинаться чётко по расписанию».

Отпускать все классы на перемену одновременно теперь нельзя, дети будут группами выходить в рекреацию. Для прогулок по коридорам и походов в столовую также придётся составить отдельный график.

СанПиНы обязывают проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования. Руководители школ, с которыми побеседовала «Фонтанка», отметили, что учреждениям пришлось пересмотреть свой бюджет и отказаться от планируемых закупок в пользу обеззараживателей воздуха.

«У нас в столовой стоят лампы, которые работают постоянно. Что касается санитарной обработки, то по СанПиНу её можно осуществлять в конце рабочего дня. Когда дети покинут помещение, сотрудники с передвижными лампами по графику будут проводить обработку по10-15 минут. В каждый кабинет устанавливать этот аппарат совершенно необязательно», — рассказала Инга Шевченко.



«В идеале мы бы в каждом помещении повесили обеззараживали воздуха, и у нас бы голова не болела. Безопасные с закрытыми лампами, которые могут проводить дезинфекцию даже в присутствии детей, — отметила Светлана Соколова. — У нас денег на каждый кабинет не хватит. Мы купили такие аппараты, которые переставляются. Это более трудоёмко, но реально».

Также Роспотребнадозор запретил продленку. В редакцию «Фонтанки» поступали жалобы от родителей о том, что в некоторых школах дети смогут находиться только до 16.00.

Проблему подтвердили руководители учреждений. Если раньше в продлёнке собирали детей из разных классов, то теперь школьников нельзя перетасовывать. В таком случае для каждого класса нужен отдельный педагог.

«У нас три воспитателя группы продлённого дня, а классов, где будет необходимо организовать продлёнку, двенадцать. Понятно, что на первоклассников пойдут воспитатели продлёнки. А дальше будем смотреть. Расписание внеурочной деятельности будет сдвигаться так, чтобы дети по максимуму могли находиться в школе, — отметила Инга Шевченко. — Если раньше, например, шахматами занимались дети из трёх пятых классов. То теперь на час пришёл учитель заниматься шахматами в один класс, потом на час в другой, потом в третий».



«У нас три первых класса. Мы собрали заявления на продлёнку ещё весной. Получилось две полноценные группы на базе 1а и 1б, а на базе 1в такой группы не формируется. И мы индивидуально к каждому подходим. Есть родители готовые перевести ребёнка в тот класс, где до 19.00 продлёнка. Здесь уже индивидуальная работа директора, сложно, но можно», — прокомментировала Светлана Соколова.

По данным комитета по образованию Петербурга, 98,5 % школ города готовы к новому учебному году, остальные пройдут проверку в ближайшие дни.

Праздничные линейки первого сентября организуют только для первоклашек и выпускников. Также в учреждениях будет введён масочный режим для взрослых, но как он будет работать, должен разъяснить главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Сейчас можно с уверенностью сказать, что маски будут обязательны для работников пищеблока.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»