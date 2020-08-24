Петербургским школьникам грозит участь москвичей. Чтобы остановить COVID-19, на дистанционку будут отправлять классами

В случае заражения коронавирусом одного из учеников на карантин отправят всех его одноклассников. Петербург вслед за Москвой готовится принять регламент действий при выявлении COVID-19 в образовательных учреждениях. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 24 августа.



Разработанные федеральным управлением Роспотребнадзора СанПиНы не содержат пункта о том, как действовать педагогам и руководителем школ в случае выявления в классе ребёнка с подтверждённым коронавирусом. Сейчас специалисты петербургского ведомства прописывают алгоритм действий. Классы, где у учеников подтвердится коронавирус, планируется отправлять на двухнедельный карантин и дистанционное обучение.