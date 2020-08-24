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24.08.2020 18:36
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Петербургским школьникам грозит участь москвичей. Чтобы остановить COVID-19, на дистанционку будут отправлять классами

В случае заражения коронавирусом одного из учеников на карантин отправят всех его одноклассников. Петербург вслед за Москвой готовится принять регламент действий при выявлении COVID-19 в образовательных учреждениях. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 24 августа.

Разработанные федеральным управлением Роспотребнадзора СанПиНы не содержат пункта о том, как действовать педагогам и руководителем школ в случае выявления в классе ребёнка с подтверждённым коронавирусом. Сейчас специалисты петербургского ведомства прописывают алгоритм действий. Классы, где у учеников подтвердится коронавирус, планируется отправлять на двухнедельный карантин и дистанционное обучение.

Ранее об аналогичных мерах в московских школах рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В комитете по образованию Петербурга заявляли, что при росте заболеваемости COVID-19 школы могут вернуться к дистанционному обучению. Подробнее о том, как начнётся новый учебный год, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

footballer13
То есть нас потихоньку готовят к тому, что ни очной школы не будет, ни работы. Ну зашибись.
260871543
Сейчас с югов везут корону. Естественно дети перезаражаются быстро.
guess
И коронавирус тут ни при чем. Ответы ищите в официальной стратегии "Образование 2030". Быдло не должно учиться, а быдло для правительства, это все, что не олигархат и верхние этажи обслуживаюшей их массы.
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