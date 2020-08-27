Путин: Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться

С уличными протестами в Белоруссии нужно считаться. Такое мнение выразил Владимир Путин в интервью 27 августа телеканалу «Россия 24».
Комментируя ситуацию в соседней республике, он заявил, что ему «небезразлично, что там происходит, но это, прежде всего, дело белорусского народа».
«Мы, безусловно, исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать», — сказал Путин.
Однако в этом же интервью глава РФ заявил, что «Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии».
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Официально победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов. В стране не утихают протесты недовольных результатами жителей. Акции отметились жёсткими разгонами, несколько человек погибли.
Светлана Тихановская, которая была кандидатом оппозиции, официально набрала 10,09 процента голосов. Через два дня после голосования стало известно о её отъезде в Литву.
На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Однако его признали неконституционным.