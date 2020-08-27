Путин: Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться

С уличными протестами в Белоруссии нужно считаться. Такое мнение выразил Владимир Путин в интервью 27 августа телеканалу «Россия 24».

Комментируя ситуацию в соседней республике, он заявил, что ему «небезразлично, что там происходит, но это, прежде всего, дело белорусского народа».

«Мы, безусловно, исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать», — сказал Путин.