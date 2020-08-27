Путин о Белоруссии: У России есть определенные обязательства, но пока нет необходимости в применении российских сил

Президент России во время интервью поделился своим видением событий в Белоруссии.



«Все государства — члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, там всего два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24».

При этом президент РФ отметил, что российская сторона во время белорусских событий ведет себя «сдержаннее и нейтральнее», чем США и Европа. Россия выступает за мирное разрешение сложившейся ситуации в соседней стране.