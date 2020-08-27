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27.08.2020 14:35
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Путин о Белоруссии: У России есть определенные обязательства, но пока нет необходимости в применении российских сил

Президент России во время интервью поделился своим видением событий в Белоруссии.

«Все государства — члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, там всего два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24».

При этом президент РФ отметил, что российская сторона во время белорусских событий ведет себя «сдержаннее и нейтральнее», чем США и Европа. Россия выступает за мирное разрешение сложившейся ситуации в соседней стране.

Путин подчеркнул, что в случае необходимости РФ готова прийти на помощь Белоруссии. «Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии», — заверил глава государства. По его оценке, сейчас нет необходимости в применении российских сил. Он посчитал, что сформированный резерв может быть задействован при переходе границ экстремистскими элементами и разбое. Действия белорусских силовиков он оценил как «сдержанные»

Ситуация в соседней стране, по мнению Путина, выравнивается.

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Комментарии (3)

firma
А Белоруссия ждёт-не дождётся когда же ей наконец придёт на помощь Россия. Из Путина стратег как из говна пуля.
Думаю, что страна сможет после данных протестов придти в прежнее состояние. Пока мы наблюдаем, что митинги в Белоруссии к хорошему не приводят. Экономика разрушается по часам. Людям нужно быстрее понять, что до добра это не приведет. Россия не будет вмешиваться, только поможет с внешним врагом
Wuhan Proletarian
Вот соваться в Беларусь точно ни под каким видом не следует.
Иначе Запад применит санкции ада.
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