Путин о Белоруссии: У России есть определенные обязательства, но пока нет необходимости в применении российских сил
Президент России во время интервью поделился своим видением событий в Белоруссии.
«Все государства — члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, там всего два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24».
При этом президент РФ отметил, что российская сторона во время белорусских событий ведет себя «сдержаннее и нейтральнее», чем США и Европа. Россия выступает за мирное разрешение сложившейся ситуации в соседней стране.
Путин подчеркнул, что в случае необходимости РФ готова прийти на помощь Белоруссии. «Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии», — заверил глава государства. По его оценке, сейчас нет необходимости в применении российских сил. Он посчитал, что сформированный резерв может быть задействован при переходе границ экстремистскими элементами и разбое. Действия белорусских силовиков он оценил как «сдержанные»
Ситуация в соседней стране, по мнению Путина, выравнивается.