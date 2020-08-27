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27.08.2020 13:52
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Абитуриенты штурмовали медицинские вузы Петербурга. По специальности «Педиатрия» поставлен рекорд в 425 человек на место

Резкое увеличение абитуриентов в медицинских вузах Петербурга отмечается в этом году. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комиссии по координации приема в вузы совета ректоров Северной столицы и Ленобласти Анатолий Оводенко 27 августа.

Рекордные цифры зафиксированы в Первом медицинском университете имени Павлова. Средний конкурс в вузе составил 20,15 человека на место (показатель прошлого года 14,6 человека на место). На специальности «Педиатрия» на одно место претендовали 425 абитуриентов.

Конкурс в Химико-фармацевтической академии составил 18 человек на место (13,9 — в прошлом году), в университете имени Мечникова 16,3 человека на место (13 — в прошлом году).

Несмотря на пандемию коронавируса, петербургские вузы в этом году приняли больше иностранцев, чем в прошлом.

Прирост студентов наблюдается и в среднем образовании. Ранее в комитете по здравоохранению Смольного сообщили, что в 2020 году в медицинские колледжи Петербурга было подано 14 361 заявление от абитуриентов — это в два раза больше, чем в 2019 году, когда было подано 7430 заявлений.

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Комментарии (6)

firma
Процентов восемьдесят абитуриентов - хачики с прекрасными баллами.
olla
В стране не хватает учебных заведений медицинского профиля ? бюджетных мест? Мне интересно, какие выводы делают чиновники МинОбра из всё более нервных для абитуриентов поступательных кампаний последних лет?
ussr_5e4d4b41561db
при таком уровне зарплат даже смешно читать.... как говорил Лобанов из Интернов: "да я хоть куда из этой жопы на колёсах"... =)))))
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