Абитуриенты штурмовали медицинские вузы Петербурга. По специальности «Педиатрия» поставлен рекорд в 425 человек на место

Рекордные цифры зафиксированы в Первом медицинском университете имени Павлова. Средний конкурс в вузе составил 20,15 человека на место (показатель прошлого года 14,6 человека на место). На специальности «Педиатрия» на одно место претендовали 425 абитуриентов.

Резкое увеличение абитуриентов в медицинских вузах Петербурга отмечается в этом году. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комиссии по координации приема в вузы совета ректоров Северной столицы и Ленобласти Анатолий Оводенко 27 августа.

Конкурс в Химико-фармацевтической академии составил 18 человек на место (13,9 — в прошлом году), в университете имени Мечникова 16,3 человека на место (13 — в прошлом году).



Несмотря на пандемию коронавируса, петербургские вузы в этом году приняли больше иностранцев, чем в прошлом.



Прирост студентов наблюдается и в среднем образовании. Ранее в комитете по здравоохранению Смольного сообщили, что в 2020 году в медицинские колледжи Петербурга было подано 14 361 заявление от абитуриентов — это в два раза больше, чем в 2019 году, когда было подано 7430 заявлений.

