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21.08.2020 16:44
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В пандемию все хотят быть медиками. В учебные заведения Комздрава подано в два раза больше заявлений, чем в прошлом году

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что медицинские профессии снова в моде. В 2020 году в медицинские колледжи Петербурга было подано 14 361 заявление от абитуриентов — это в два раза больше, чем в 2019 году, когда было подано 7430 заявлений.

Как сообщает 21 августа ведомство, самыми популярными специальностями стали сестринское и лечебное дело.

Специалисты полагают, что популярность и престиж медпрофессиям вернул рост уважения к врачам в период пандемии коронавирусной инфекции.

Подведомственные Комитету по здравоохранению два медицинских техникума, четыре медицинских колледжа, Акушерский и Фельдшерский колледжи в настоящее время проводят зачисление студентов. В 2020 году к учебе приступят более 3000 студентов.

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