Пандемия не закрыла границы для образования. Петербургские вузы приняли больше иностранцев, чем в прошлом году

Несмотря на пандемию коронавируса в Петербурге выросло количество иностранных абитуриентов. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета по науке и высшей школе Смольного Андрей Максимов 27 августа.



В петербургские вузы подали заявление 12 тысяч иностранцев, это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Всего в университеты Северной столицы поступило 558 тысяч заявлений, 73 % зачисленных абитуриентов приехали из регионов.



Средний конкурс в петербургских вузах в этом году составил 14,6 человека на место, в прошлом году он был равен 13,8.

