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27.08.2020 13:10
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Пандемия не закрыла границы для образования. Петербургские вузы приняли больше иностранцев, чем в прошлом году

Несмотря на пандемию коронавируса в Петербурге выросло количество иностранных абитуриентов. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета по науке и высшей школе Смольного Андрей Максимов 27 августа.

В петербургские вузы подали заявление 12 тысяч иностранцев, это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Всего в университеты Северной столицы поступило 558 тысяч заявлений, 73 % зачисленных абитуриентов приехали из регионов.

Средний конкурс в петербургских вузах в этом году составил 14,6 человека на место, в прошлом году он был равен 13,8.

О том, как начнётся обучение в вузах Петербурга, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

f0ntan
Очень краткая статистка. Средний конкурс в вузы. Расписали бы конкурс по вузам - в каких вузах конкурс был большим, сколько кандидатов там было на одно место? Сколько там плата за обучение?
Альфонс До Дэ
558 тыс из них 73% из провинции, то есть около 407 тыс. с другим культурным кодом...Памятники, готовьтесь к оседланию, вечные огни приготовьтесь к шашлыкам....
DEMOMON
Ну и зачем принимали? Своих-то девать некуда.
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