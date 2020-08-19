Студентам придётся конспектировать лекции в масках, иностранцев в аудитории без теста на COVID-19 не пустят. Общежития на пару недель станут обсерваторами.

«Вести лекцию в маске будет затруднительно». Вузы Петербурга готовятся к новому учебному году

автор фото Влад Некрасов/«Коммерсантъ»

Вслед за школами вузы Петербурга готовятся возобновить очное обучение. Расписание лекций университеты умещают в коронавирусные рамки, установленные Роспотребнадзором. Для обеспечения санитарных норм пришлось потратиться и вспомнить опыт дистанционки.

Роспотребнадзор разрешил высшей школе проводить занятия в традиционном формате, но с ограничениями. Университетам, как и школам, предстоит генеральная уборка.

«Во всех вузах Петербурга начало учебного года предполагается первого сентября, но формат занятий ещё обсуждается, — рассказал «Фонтанке» председатель совета ректоров Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. — В некоторых вузах планируются очные лекции, в некоторых — только первый курс будет учиться традиционно, а старшие курсы удалённо в течение сентября. Это право вуза — устанавливать форму образовательного процесса».



В петербургском Политехе (СПбПУ) обучение будет проходить в двух форматах: смешанном (очное с применением электронных технологий) и дистанционном. Роспотребнадзор рекомендует минимизировать пересечение студентов из разных групп. В Политехническом университете поточные лекции, рассчитанные более чем на 100 человек, уйдут в дистанционный формат, а на практических, лабораторных занятиях и семинарах студенты смогут заниматься в аудиториях.

«Поточные аудитории будут использованы для небольших групп с рассадкой обучающихся на расстоянии. В отдельных случаях, где это возможно, например, при обучении в магистратуре занятия будут в основном проходить в одной и той же аудитории, с целью исключения излишних перемещений студентов по кампусу», — рассказали в СПбПУ.

Вузы должны расставить санитайзеры на входах в здания и в туалетах, а также обеспечить сотрудников и студентов масками. «Это немалые траты. На хозяйственные службы вузов легла дополнительная нагрузка. Приходится перераспределять финансы, направлять на наиболее актуальные направления для начала учебного года. В целом вузы справляются», — отметил Демидов.



Маски необходимо менять не реже чем раз в три часа. Обойтись без средств защиты можно педагогам во время чтения лекций и студентам на занятиях по творческим специальностям.

«Это предложения и рекомендации Роспотребнадзора. Конечно, вести лекцию в маске будет затруднительно. Обучение для творческих специальностей или специальностей по физической культуре предполагает традиционный формат. Вузы, которые подчиняются Министерству культуры: Академия русского балета, Университет кино и телевидения, Институт сценических искусств — будут вести обучение очно с соблюдением всех санитарных норм», — пояснил Демидов.

В ИТМО предполагается обучение в смешанном формате. При этом студенты могут не посещать очные занятия и заниматься дистанционно. «Независимо от формата проведения занятия (дистанционно или очно), преподаватели ведут учет посещаемости студентов на своих занятиях», — сообщается на сайте вуза.

Иностранные студенты смогут приступить к учебе в аудитории после двухнедельной самоизоляции. Как правило, университеты предоставляют для этого общежития, где должны быть созданы условия обсерватора.



«Для заселения в общежитие необходимо предоставить анализ на COVID-19, выполненный за три дня до прибытия в Санкт-Петербург или в первые три дня после прибытия. Повторный анализ на COVID-19 выполняется на 10–12-й день после прибытия в страну», — рассказали в ИТМО. Иногородним студентам также потребуется сделать тест.

Роспотребнадзор не рекомендует проводить «живые» лекции преподавателям старше 65 лет. Этот вопрос обсуждался на ректорском совещании в СПбГУ. «Аудиторные занятия в офлайн-режиме не могут проводить преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. На основе этих данных сейчас ведется работа по составлению расписания на осенний семестр», — говорится в сообщении на сайте вуза.

По данным «Фонтанки», некоторые преподаватели, входящие по возрасту в группу риска, написали служебные записки с просьбой допустить их к очной работе. По словам одного из преподавателей СПбГУ, «это позволяет лучше чувствовать аудиторию, спрашивать, все ли поняли материал. А на дистанционке студенты выключают видео, включают только звук и занимаются своими делами».



Алексей Демидов говорит, что речи о запрете на очные занятия для преподавателей старшего возраста не идёт. Это рекомендация Роспотребнадзора, согласно которой неплохо было бы перевести занятия в дистанционный формат.

Оценивать готовность вузов Петербурга к новому учебному году пока рано, отмечает Демидов. Окончательно формат занятий университеты определят после 26 августа, когда пройдёт зачисление второй волны абитуриентов.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

