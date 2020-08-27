Стрелку из Крайстчерча, убившему 51 человека, вынесен приговор — самый строгий в истории страны

Как сообщает 27 августа ТАСС со ссылкой на издание The New Zealand Herald, Таррант приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Это самый строгий приговор в истории страны: впервые осуждённого лишили права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока. После оглашения приговора Таррант сообщил, что не возражает против назначенного наказания.

Суд в Новой Зеландии вынес приговор по делу о терактах Крайстчерча 15 марта 2019 года, в результате которых 51 человек погиб и 38 получили ранения. Осуждён 29-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях.

«Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас заключат до самой смерти, это не покроет требуемого наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии», — указал в своем заключении судья Кэмерон Мандер,

Перед судом Таррант полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях. Накануне он отказался лично обращаться к суду, и короткое заявление перед вынесением приговора от его имени зачитал назначенный государством защитник. Своих адвокатов австралиец уволил 13 июля.

Отбывать наказание осуждённый будет, как планируется, в тюрьме Окленда. Кабинет министров Новой Зеландии позже примет решение о возможности его депортации на родину в Австралию — для дальнейшего заключения.

Вооруженная атака на две мечети в Крайстчёрче произошла 15 марта 2019 года. В результате нападений погибли 50 человек, несколько десятков получили ранения. Россиян среди них не было. Этот теракт стал самым массовым в истории Новой Зеландии. После него страна запретила все полуавтоматические и штурмовые винтовки.

