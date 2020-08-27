Стрелку из Крайстчерча, убившему 51 человека, вынесен приговор — самый строгий в истории страны
Суд в Новой Зеландии вынес приговор по делу о терактах Крайстчерча 15 марта 2019 года, в результате которых 51 человек погиб и 38 получили ранения. Осуждён 29-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях.
Как сообщает 27 августа ТАСС со ссылкой на издание The New Zealand Herald, Таррант приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Это самый строгий приговор в истории страны: впервые осуждённого лишили права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока. После оглашения приговора Таррант сообщил, что не возражает против назначенного наказания.
«Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас заключат до самой смерти, это не покроет требуемого наказания. Вы не проявили милосердия, вы не просто убийца, но и террорист. Вы стремились атаковать образ жизни Новой Зеландии», — указал в своем заключении судья Кэмерон Мандер,
Перед судом Таррант полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях. Накануне он отказался лично обращаться к суду, и короткое заявление перед вынесением приговора от его имени зачитал назначенный государством защитник. Своих адвокатов австралиец уволил 13 июля.
Отбывать наказание осуждённый будет, как планируется, в тюрьме Окленда. Кабинет министров Новой Зеландии позже примет решение о возможности его депортации на родину в Австралию — для дальнейшего заключения.
Вооруженная атака на две мечети в Крайстчёрче произошла 15 марта 2019 года. В результате нападений погибли 50 человек, несколько десятков получили ранения. Россиян среди них не было. Этот теракт стал самым массовым в истории Новой Зеландии. После него страна запретила все полуавтоматические и штурмовые винтовки.