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26.08.2020 19:36
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Генпрокуратура проверит законность приватизации акций Башкирской содовой компании. Предприятие могут вернуть государству

Генеральная прокуратура Российской Федерации начата проверка отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК, Стерлитамак, входит в АО «Башкирская химия») — крупнейшем предприятии отрасли. Об этом сообщается 26 августа на сайте ведомства.

После замечания президента Владимира Путина будет организована проверка законности сокращения доли государства, а также сделок по передаче акций частным лицам, «в результате которых государство утратило над ним контроль». Приглядится Генпрокуратура и к ответственным за это лицам.

«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова», — говорится в сообщении.

Путин потребовал провести проверку того, как был утрачен контроль над БСК, на совещании с правительством 26 августа.

«У государства было 62 %, а внезапно стало 38 %. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое — на выкачивание денег любой ценой, и как можно в большем объеме», — сказал он. Президент с недовольством отметил, что деньги не остаются в регионе, а уходят в офшоры: при выручке в 2019 году в 45 млрд рублей на инвестиционные цели компания потратила 2,5 млрд рублей.

Скандал вокруг Башкирской содовой компании, которая планировала разработку шихана Куштау, разгорелся после того, как на защиту редкого природного объекта в середине августа вышли активисты.

Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в Стерлитамаке. В конце 2019 года глава Башкортостана Радий Хабиров разрешил Башкирской содовой компании разработку месторождений известняка, из которого состоит гора, для производства соды. Экологи подчёркивают, что это уникальный природный объект, который формировался в течение 14 миллионов лет, он представляет научную и эстетическую ценность. Протесты около Куштау начались в начале августа, когда Башкирская содовая компания принялась вырубать лес для геологоразведки. Они вылились в столкновения, активисты не пускали на гору тяжелую технику. 16 августа Хабиров прибыл на шихан и заявил, что работы на горе будут остановлены, пока не найдется компромисс между БСК и экологическими активистами. Если не найдётся — Куштау станет охраняемой природной территорией.

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Комментарии (5)

Nerevar
Надо взять и закрыть эту экоцидную шаражку.
BobCat2
А после возврата в госсобственность сразу появится новое месторождение известняка? Или же ради государственного предприятия уже будет можно разгонять экоактивистов ?
local_5e4d8cf621bfb
Прокуратура, это где Чайка? Возможно,скоро хозяевами станут ЛСДУЗ или ЙФЯУ9?
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