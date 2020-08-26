Генпрокуратура проверит законность приватизации акций Башкирской содовой компании. Предприятие могут вернуть государству

После замечания президента Владимира Путина будет организована проверка законности сокращения доли государства, а также сделок по передаче акций частным лицам, «в результате которых государство утратило над ним контроль». Приглядится Генпрокуратура и к ответственным за это лицам.

Генеральная прокуратура Российской Федерации начата проверка отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК, Стерлитамак, входит в АО «Башкирская химия») — крупнейшем предприятии отрасли. Об этом сообщается 26 августа на сайте ведомства.

«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова», — говорится в сообщении.

Путин потребовал провести проверку того, как был утрачен контроль над БСК, на совещании с правительством 26 августа.

«У государства было 62 % , а внезапно стало 38 % . И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое — на выкачивание денег любой ценой, и как можно в большем объеме», — сказал он. Президент с недовольством отметил, что деньги не остаются в регионе, а уходят в офшоры: при выручке в 2019 году в 45 млрд рублей на инвестиционные цели компания потратила 2,5 млрд рублей.

Скандал вокруг Башкирской содовой компании, которая планировала разработку шихана Куштау, разгорелся после того, как на защиту редкого природного объекта в середине августа вышли активисты.