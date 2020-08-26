Генпрокуратура проверит законность приватизации акций Башкирской содовой компании. Предприятие могут вернуть государству
Генеральная прокуратура Российской Федерации начата проверка отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК, Стерлитамак, входит в АО «Башкирская химия») — крупнейшем предприятии отрасли. Об этом сообщается 26 августа на сайте ведомства.
После замечания президента Владимира Путина будет организована проверка законности сокращения доли государства, а также сделок по передаче акций частным лицам, «в результате которых государство утратило над ним контроль». Приглядится Генпрокуратура и к ответственным за это лицам.
«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству. Проведение проверки находится на личном контроле генпрокурора России Игоря Краснова», — говорится в сообщении.
Путин потребовал провести проверку того, как был утрачен контроль над БСК, на совещании с правительством 26 августа.
«У государства было
Скандал вокруг Башкирской содовой компании, которая планировала разработку шихана Куштау, разгорелся после того, как на защиту редкого природного объекта в середине августа вышли активисты.
Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в Стерлитамаке. В конце 2019 года глава Башкортостана Радий Хабиров разрешил Башкирской содовой компании разработку месторождений известняка, из которого состоит гора, для производства соды. Экологи подчёркивают, что это уникальный природный объект, который формировался в течение 14 миллионов лет, он представляет научную и эстетическую ценность. Протесты около Куштау начались в начале августа, когда Башкирская содовая компания принялась вырубать лес для геологоразведки. Они вылились в столкновения, активисты не пускали на гору тяжелую технику. 16 августа Хабиров прибыл на шихан и заявил, что работы на горе будут остановлены, пока не найдется компромисс между БСК и экологическими активистами. Если не найдётся — Куштау станет охраняемой природной территорией.