Глава Башкирии: Если экологи и бизнес не договорятся, Куштау станет охраняемой природной территорией
Глава Башкирии Радий Хабиров выдвинул ультиматум по шихану Куштау. Гора-одиночка, планы разработки которой для производства соды вызвали массовые протесты, может превратиться в особо охраняемую природную территорию.
Как сообщает 21 августа «Башинформ», Хабиров встретился с активистами, защищающими шихан. Он дал поручение сформировать координационное совещание, куда должны войти представители Башкирской содовой компании, правительства Башкирии и активистов, и в течение двух недель найти компромисс по Куштау. Если до 4 сентября компромисс не будет найден, начнётся процедура придания горе статуса особо охраняемой природной территории — соответствующие документы уже подготовлены администрацией.
«Мы договорились создать координационное совещание, это хорошая площадка для обсуждения, я считаю. Но история с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю 2 недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — цитирует Хабирова ТАСС.
Активист Лена Овчинникова в интервью радио Sputnik выразила надежду, что после такого резонанса никто не посмеет тронуть гору. По ее словам, эти заявления могут быть уловкой, чтобы сдержать протесты, однако «народ не отступит».
«Мы, те, кто живет у горы, успокоимся, только когда документально это будет подтверждено. А так, конечно, это победа башкирского народа! Спасибо, что были с нами, что переживали. Защитники предоставили манифест с требованиями. Хабиров сказал, что комиссия соберется еще раз 4 сентября. Я надеюсь, что после такого резонанса не посмеют тронуть гору», — сказала Овчинникова.
Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в Стерлитамаке. В конце 2019 года Хабиров разрешил Башкирской содовой компании разработку месторождений известняка, из которого состоит гора, для производства соды. Экологи подчёркивают, что это уникальный природный объект, который формировался в течение 14 миллионов лет, он представляет научную и эстетическую ценность. Протесты около Куштау начались в начале августа, когда Башкирская содовая компания принялась вырубать лес для геологоразведки. Они вылились в столкновения, активисты не пускали на гору тяжелую технику. 16 августа Хабиров прибыл на шихан и заявил, что работы на горе будут остановлены, пока не найдется компромисс между БСК и экологическими активистами.