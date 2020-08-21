Глава Башкирии: Если экологи и бизнес не договорятся, Куштау станет охраняемой природной территорией

Как сообщает 21 августа «Башинформ» , Хабиров встретился с активистами, защищающими шихан. Он дал поручение сформировать координационное совещание, куда должны войти представители Башкирской содовой компании, правительства Башкирии и активистов, и в течение двух недель найти компромисс по Куштау. Если до 4 сентября компромисс не будет найден, начнётся процедура придания горе статуса особо охраняемой природной территории — соответствующие документы уже подготовлены администрацией.

«Мы договорились создать координационное совещание, это хорошая площадка для обсуждения, я считаю. Но история с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю 2 недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — цитирует Хабирова ТАСС.

Активист Лена Овчинникова в интервью радио Sputnik выразила надежду, что после такого резонанса никто не посмеет тронуть гору. По ее словам, эти заявления могут быть уловкой, чтобы сдержать протесты, однако «народ не отступит».

«Мы, те, кто живет у горы, успокоимся, только когда документально это будет подтверждено. А так, конечно, это победа башкирского народа! Спасибо, что были с нами, что переживали. Защитники предоставили манифест с требованиями. Хабиров сказал, что комиссия соберется еще раз 4 сентября. Я надеюсь, что после такого резонанса не посмеют тронуть гору», — сказала Овчинникова.