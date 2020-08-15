В Башкирии силовики разогнали экозащитников при помощи дубинок и светошумовых гранат
Столкновения между ОМОНом и экологическими активистами произошли на шихане Куштау, Ишимбайского района республики Башкортостан 15 августа. Как сообщили «Фонтанке» сами активисты, на лагерь защитников Куштау (одного из четырёх шиханов на территории республики) напали около десяти часов утра сотрудники ЧОП Башкирской Содовой Компании (БСК), к которым вскоре присоединились спортсмены и силовики.
В 2019 году шихан был отдан правительством республики Башкирской Содовой Компании для добычи известняка, используемой для производства соды. Экоактивисты считают, что это нанесет вред экологии.
«Напавшие разгромили палаточный лагерь, избили всех, кто в нем был, включая женщин и детей. На гору двинулась тяжёлая спецтехника, чтобы приступить к рубке деревьев и дальнейшей геологоразведке. Стычка произошла под предлогом митинга, который организовали профсоюзы», — сообщили активисты.
Тамара Нечаева
По их словам, Росгвардия применила дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Были задержаны около 30 защитников шихана. Отмечается, что это уже второе нападение за последнюю неделю. В ночь с 9 на 10 августа экозащитников атаковали сотрудники одного из местных ЧОП Центурион и группа подростков из Салавата.
Судя по социальным сетям, столкновения продолжаются до сих пор.
Активисты отмечают, что существуют альтернативные методы производства соды, однако представители БСК говорят, что они устарели и не экологичны.