Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау после протеста экоактивистов
Геологоразведка на горе Куштау приостановлена и не будет возобновлена, пока стороны не придут к компромиссу. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров после встречи с активистами, сообщается на официальном сайте республики 16 августа.
«На шихан Куштау никто не зайдёт, никакие работы вестись не будут, пока мы не найдем компромиссное решение», – пообещал Хабиров. За стол переговоров лидеров движения в защиту Куштау и добывающей Башкирской содовой компании руководитель региона хочет усадить в понедельник, 17 августа, создание Координационного совета поддерживает.
Также он намерен разобраться с задержаниями. Глава республики заверил, что задержанных в ходе столкновений выпустят. «Всё будет по закону», - подчеркнул Хабиров.
Накануне силовики жёстко разогнали экоактивистов.
Куштау - один из шиханов (одиночных гор) в Стерлитамаке. В конце 2019 года Хабирова разрешил Башкирской содовой компании его разработку.
Экологи подчёркивают, что это уникальный природный объект, который формировался в течение 14 млн лет, он представляет научную и эстетическую ценность.