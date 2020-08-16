Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау после протеста экоактивистов

Геологоразведка на горе Куштау приостановлена и не будет возобновлена, пока стороны не придут к компромиссу. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров после встречи с активистами, сообщается на официальном сайте республики 16 августа.

«На шихан Куштау никто не зайдёт, никакие работы вестись не будут, пока мы не найдем компромиссное решение», – пообещал Хабиров. За стол переговоров лидеров движения в защиту Куштау и добывающей Башкирской содовой компании руководитель региона хочет усадить в понедельник, 17 августа, создание Координационного совета поддерживает.

