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16.08.2020 22:45
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Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау после протеста экоактивистов

Геологоразведка на горе Куштау приостановлена и не будет возобновлена, пока стороны не придут к компромиссу. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров после встречи с активистами, сообщается на официальном сайте республики 16 августа.

«На шихан Куштау никто не зайдёт, никакие работы вестись не будут, пока мы не найдем компромиссное решение», – пообещал Хабиров. За стол переговоров лидеров движения в защиту Куштау и добывающей Башкирской содовой компании руководитель региона хочет усадить в понедельник, 17 августа, создание Координационного совета поддерживает.

Также он намерен разобраться с задержаниями. Глава республики заверил, что задержанных в ходе столкновений выпустят. «Всё будет по закону», - подчеркнул Хабиров.

Накануне силовики жёстко разогнали экоактивистов.

Куштау - один из шиханов (одиночных гор) в Стерлитамаке. В конце 2019 года Хабирова разрешил Башкирской содовой компании его разработку.

Экологи подчёркивают, что это уникальный природный объект, который формировался в течение 14 млн лет, он представляет научную и эстетическую ценность.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Врет. Оккупационным властям ни в чем нельзя верить. Их дети и внуки во Франциях и Майами, на Россию им плевать и пока из неё недр можно хоть что-то извлечь и продать они будут это варварски делать.
Только всё успокоится и опять полезут. Проверенно многократно. Нельзя снимать лагерь ни в коем случае! Протесты должны нарастать ради будущего наших детей и внуков!
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