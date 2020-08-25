Франция призвала Россию расследовать «преступный акт» в отношении Навального

«Франция выражает глубокую обеспокоенность этим преступным актом, совершенным против одного из основных игроков российской политической жизни», — заявил 25 августа заместитель директора по печати в министерстве по делам Европы и внешней политике. «Необходимо, чтобы российские власти провели расследование, быстро и прозрачно, что позволяет установить обстоятельства» произошедшего, считает Париж.

Комментируя заявление немецких врачей, которые утверждают, что обнаружили следы отравления в анализах российского оппозиционера Алексея Навального, дипломатия Франции призвала Кремль провести быстрое и прозрачное расследование преступления.

МИД добавил, что «виновные в этом акте должны быть определены и привлечены к ответственности», передаёт Le Figaro.

Накануне с совместным заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Они также потребовали открытого расследования и привлечения виновных к ответственности.



Впрочем, у Москвы другая точка зрения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что немецкие медики спешат с версией об отравлении Навального. Раз конкретное вещество установить не удалось, то и повода для расследования нет, считают в Кремле.