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25.08.2020 16:04
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Печать

Франция призвала Россию расследовать «преступный акт» в отношении Навального

Комментируя заявление немецких врачей, которые утверждают, что обнаружили следы отравления в анализах российского оппозиционера Алексея Навального, дипломатия Франции призвала Кремль провести быстрое и прозрачное расследование преступления.

«Франция выражает глубокую обеспокоенность этим преступным актом, совершенным против одного из основных игроков российской политической жизни», — заявил 25 августа заместитель директора по печати в министерстве по делам Европы и внешней политике. «Необходимо, чтобы российские власти провели расследование, быстро и прозрачно, что позволяет установить обстоятельства» произошедшего, считает Париж.

МИД добавил, что «виновные в этом акте должны быть определены и привлечены к ответственности», передаёт Le Figaro.

Накануне с совместным заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Они также потребовали открытого расследования и привлечения виновных к ответственности.

Впрочем, у Москвы другая точка зрения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что немецкие медики спешат с версией об отравлении Навального. Раз конкретное вещество установить не удалось, то и повода для расследования нет, считают в Кремле.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».

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Комментарии (13)

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Как не странно это бы звучало, но в этой истории Навальный является тоже бенифициаром, ибо пожертвования польются как из рога изобилия (а проблемы с финансами у его и ФБК в последнее время более чем серьёзные), взлёт из забытия, вон и очередной процесс быстро засунули под сукно ...
Кстати, "В моче обнаружен алкоголь и кофеин(с)" - вино vz кофе с молоком ?
f0ntan
Почему-то травление Скрипалей в Англии приписали русским. Хотя Лондон открытого расследования не проводил, русских следователей не допускал, а Скрипалей на лечение в Россию не высылал. Почему с Навальным Россия в ответ не обвинила виноватым в отравлении западного шпиона? И зачем было Навального высылать на лечение в ФРГ? можно было спокойно обвинить виноватым в отравлении Навального Запад. В ответ на дело Скрипалей.
baddancer
В половине двенадцатого с северо-запада в Кафтанчиково вошел молодой человек лет сорока четырёх. Подле красивого особняка молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника.
– А что, отец, спросил молодой человек, затянувшись, ингибиторы холинэстеразы у вас в городе есть?
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