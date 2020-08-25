Франция призвала Россию расследовать «преступный акт» в отношении Навального
Комментируя заявление немецких врачей, которые утверждают, что обнаружили следы отравления в анализах российского оппозиционера Алексея Навального, дипломатия Франции призвала Кремль провести быстрое и прозрачное расследование преступления.
«Франция выражает глубокую обеспокоенность этим преступным актом, совершенным против одного из основных игроков российской политической жизни», — заявил 25 августа заместитель директора по печати в министерстве по делам Европы и внешней политике. «Необходимо, чтобы российские власти провели расследование, быстро и прозрачно, что позволяет установить обстоятельства» произошедшего, считает Париж.
МИД добавил, что «виновные в этом акте должны быть определены и привлечены к ответственности», передаёт Le Figaro.
Накануне с совместным заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Они также потребовали открытого расследования и привлечения виновных к ответственности.
Впрочем, у Москвы другая точка зрения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что немецкие медики спешат с версией об отравлении Навального. Раз конкретное вещество установить не удалось, то и повода для расследования нет, считают в Кремле.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.
Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ. Лишь 22 августа политика разрешили вывезти в берлинскую клинику «Шарите». Спустя два дня немецкие специалисты огласили своё заключение: его отравили веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».