В Кремле прокомментировали диагноз Навального

По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен еще в больнице в Омске, однако причину и само конкретное вещество установить не удалось. Пресс-секретарь Путина заверил, что российские врачи готовы предоставить немцам результаты анализов.

«Здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся», — цитирует 25 августа заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

При этом в Кремле не видят повода для уголовного расследования произошедшего с оппозиционным политиком. Песков подчеркнул, что Владимир Путин не давал поручений относительно лечения Навального в Германии. «Для этого не нужны поручения президента», — заверил Песков.

Накануне врачи клиники Charité, куда доставили Навального, заявили, что у пациента из России зафиксировали интоксикацию веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовала разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который был готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик не транспортабелен . Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.