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25.08.2020 13:26
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В Кремле прокомментировали диагноз Навального

Пресс-секретарь российского президента Песков прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным 25 августа 2020 года

Пресс-секретарь российского президента считает, что немецкие медики спешат с версией об отравлении Алексея Навального.

«Здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся», — цитирует 25 августа заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен еще в больнице в Омске, однако причину и само конкретное вещество установить не удалось. Пресс-секретарь Путина заверил, что российские врачи готовы предоставить немцам результаты анализов.

При этом в Кремле не видят повода для уголовного расследования произошедшего с оппозиционным политиком. Песков подчеркнул, что Владимир Путин не давал поручений относительно лечения Навального в Германии. «Для этого не нужны поручения президента», — заверил Песков.

Накануне врачи клиники Charité, куда доставили Навального, заявили, что у пациента из России зафиксировали интоксикацию веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».

Супруга Навального Юлия, как и лечащий врач политика, потребовала разрешить отправить его в европейскую клинику. В пятницу в Омске приземлился самолет, который был готов увезти политика в больницу в Берлине, однако российские врачи говорили, что политик не транспортабелен . Затем разрешение все-таки было получено. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Основным «рабочим диагнозом» Навального было нарушение обмена веществ.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

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Комментарии (36)

DrDick
Кремлеботы не спят. Интересно, сколько их в России и в мире?
Piter Russo
В Кремлю надо было - было пожелать Навальному здоровья и скорейшего выздоровления и поручить СК провести проверку по факту отравления, минздраву - проверить оснащение больнички (чего нет - докупить) и роспотребнадзору - выполнение санитарно-эпидемических номер в больнице (какого хрена куча народа ходит по больнице).
Не надо было - ни анализ делать ситуации и комментировать, не выводы. На месте Путина - Пескову бы выговор сделал.
baddancer
Шолом, токсикологи! Если читать внимательно - немцы НИЧЕГО не нашли. То есть нет какого-либо условного токсина, который был найден в тушке, выделен и предъявлен миру. Просто притягивают клиническую картину под политический заказ, при этом никого не обвиняя.
Холинэстераза является главным ферментом, который метаболизирует кокаин и его производные с образованием нетоксичных продуктов распада, поэтому её используют при передозировке этого психоактивного вещества.
Учитывая данные, поступающие от немецких врачей, "с определенной вероятностью" Навальный - кокаиновый торчок и словил передоз.
А следуя любимому методу аргументации самого Навального - пусть докажет, что это не так, но следуя любимой его реакции на доказательства - всем похрен.
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