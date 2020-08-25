МВД увидело в участниках экстремистского АУЕ потенциальную «боевую единицу»
Молодежные группировки, в особенности запрещённая в России АУЕ, могут быть задействованы в массовых беспорядках. Об этом 25 августа в Общественной палате заявил врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук.
Как отметил Кравчук, несмотря на снижение детской преступности, стабильно высоким остаётся число преступлений, совершённых подростками в группе. Их удельный вес держится на уровне
«Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей», — сказал Кравчук на круглом столе на тему АУЕ, добавляя, что задействовать «боевые единицы» могут для протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских преступлений.
По словам представителя МВД, в последние годы полиция фиксировала единичные случаи активности адептов тюремного бытия, чаще их замечали благодаря надписям на стенах и кричалкам. «Течение существует, и с ним надо бороться. Отрицать пораженность определённой части несовершеннолетних этой идеологией было бы неправильно», — продолжил Кравчук.
Бороться предполагают преимущественно против взрослых, которые вовлекают подростков в околокриминальные субкультуры. Сами дети являются скорее подражателями, которые копируют поведение, добавляют символику в одежду и делают тематические татуировки, зачастую не понимая самого понятия АУЕ, объясняет представитель МВД.
Неформальное движение АУЕ 17 августа признал экстремистским Верховный суд. Посвящённые ему сайты и сообщества хотят блокировать без суда. О том, какой след за собой оставили его сторонники в Петербурге и не только, читайте в материале «Фонтанки».