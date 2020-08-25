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25.08.2020 14:46
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МВД увидело в участниках экстремистского АУЕ потенциальную «боевую единицу»

Молодежные группировки, в особенности запрещённая в России АУЕ, могут быть задействованы в массовых беспорядках. Об этом 25 августа в Общественной палате заявил врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук.

Как отметил Кравчук, несмотря на снижение детской преступности, стабильно высоким остаётся число преступлений, совершённых подростками в группе. Их удельный вес держится на уровне 44 %.

«Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей», — сказал Кравчук на круглом столе на тему АУЕ, добавляя, что задействовать «боевые единицы» могут для протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских преступлений.

По словам представителя МВД, в последние годы полиция фиксировала единичные случаи активности адептов тюремного бытия, чаще их замечали благодаря надписям на стенах и кричалкам. «Течение существует, и с ним надо бороться. Отрицать пораженность определённой части несовершеннолетних этой идеологией было бы неправильно», — продолжил Кравчук.

Бороться предполагают преимущественно против взрослых, которые вовлекают подростков в околокриминальные субкультуры. Сами дети являются скорее подражателями, которые копируют поведение, добавляют символику в одежду и делают тематические татуировки, зачастую не понимая самого понятия АУЕ, объясняет представитель МВД.

Неформальное движение АУЕ 17 августа признал экстремистским Верховный суд. Посвящённые ему сайты и сообщества хотят блокировать без суда. О том, какой след за собой оставили его сторонники в Петербурге и не только, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Nafanka
Никак очки надели, что УВИДЕЛИ?! )))
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