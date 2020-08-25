МВД увидело в участниках экстремистского АУЕ потенциальную «боевую единицу»

Молодежные группировки, в особенности запрещённая в России АУЕ, могут быть задействованы в массовых беспорядках. Об этом 25 августа в Общественной палате заявил врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук.



Как отметил Кравчук, несмотря на снижение детской преступности, стабильно высоким остаётся число преступлений, совершённых подростками в группе. Их удельный вес держится на уровне 44 %.

«Именно такие группы под определенным руководством могут стать боевой единицей», — сказал Кравчук на круглом столе на тему АУЕ, добавляя, что задействовать «боевые единицы» могут для протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских преступлений.