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25.08.2020 10:48
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Количество умерших от коронавируса петербуржцев за сутки резко выросло

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции петербуржцев за сутки выросло с нуля до 15. Об этом 25 августа сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 жителей Петербурга составило 2 357. Северная столица занимает второе место в списке городов страны по этому показателю. На первой строчке находится Москва (4 753), на третьей — Московская область (1 171).

Помимо этого стало известно, что количество выздоровевших от новой инфекции петербуржцев выросло на 89, до 25 304.

Петербург по-прежнему не сдаёт позиции в коронавирусной статистике. В городе плюс 179 новых случаев заболевания COVID-19.

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Комментарии (14)

Mash
Такой цирк
evgen_spb
А можно ещё вычитанием заняться. Разность между общим числом заболевших в СПб и общим количеством выздоровевших, начиная с конца июня, постоянно растёт. Было около 7200, а сегодня более 10 тыс.!
alexpv
По-моему вчера летальная комиссия бухала и поэтому пропустила один день, а сегодня снова за работу взялись) по факту ничего не изменилось.
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