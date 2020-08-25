Количество умерших от коронавируса петербуржцев за сутки резко выросло

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции петербуржцев за сутки выросло с нуля до 15. Об этом 25 августа сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 жителей Петербурга составило 2 357. Северная столица занимает второе место в списке городов страны по этому показателю. На первой строчке находится Москва (4 753), на третьей — Московская область (1 171).

Помимо этого стало известно, что количество выздоровевших от новой инфекции петербуржцев выросло на 89, до 25 304.