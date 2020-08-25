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25.08.2020 10:45
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В России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса. В Петербурге из них 179

Петербург не сдает позиции в коронавирусной статистике. Об этом 25 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

За прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Всего было зафиксировано 4 696 новых заразившихся. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 681. Это почти в 3,8 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.

В петербургском оперштабе рассказали, что за день на коронавирус в городе проверили 15711 человек. Медицинское наблюдение необходимо 169. Общее число заболевших составило уже 35 552.

С начала пандемии в России зафиксировали 966 189 заболевших. Больше случаев насчитали только в Индии (почти 3,2 миллиона), Бразилии (3,6 миллиона) и США (5,7 миллиона). Большинство заразившихся COVID-19 граждан РФ (779 747) смогли вылечиться, а для 16 568 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (5)

67832738
В Москве и тестов больше делают. Там другие возможности.
Ma-260802031
Да-да, и 3/4 из них бессимптомные. Видимо, спустили указ держать границы на замке вечно.
Piter Russo
Была бы нормальная диагностика - как минимум на втором бы месте сейчас были бы)
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