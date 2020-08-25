В России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса. В Петербурге из них 179

Петербург не сдает позиции в коронавирусной статистике. Об этом 25 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».



За прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Всего было зафиксировано 4 696 новых заразившихся. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 681. Это почти в 3,8 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.

В петербургском оперштабе рассказали, что за день на коронавирус в городе проверили 15711 человек. Медицинское наблюдение необходимо 169. Общее число заболевших составило уже 35 552.