В России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса. В Петербурге из них 179
Петербург не сдает позиции в коронавирусной статистике. Об этом 25 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
За прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Всего было зафиксировано 4 696 новых заразившихся. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 681. Это почти в 3,8 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.
В петербургском оперштабе рассказали, что за день на коронавирус в городе проверили 15711 человек. Медицинское наблюдение необходимо 169. Общее число заболевших составило уже 35 552.
С начала пандемии в России зафиксировали 966 189 заболевших. Больше случаев насчитали только в Индии (почти 3,2 миллиона), Бразилии (3,6 миллиона) и США (5,7 миллиона). Большинство заразившихся COVID-19 граждан РФ (779 747) смогли вылечиться, а для 16 568 он закончился летальным исходом.