Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости в боевой экипировке. В руках у национального лидера, отставки которого на улицах Минска вновь требуют десятки тысяч белорусов, похожее на автомат оружие.

Видео, на котором Лукашенко выходит из вертолета, сперва появилось в Telegram-каналах, а позже и на сайте государственного агентства «БелТА». Президент спускается по ступенькам тяжелой поступью и проходит на территорию резиденции. На нем черная кепка, бронежилет, а в руках оружие. Его сопровождает на вид юный молодой человек, также в полной военной амуниции, и несколько человек в штатском. На кадрах с другого ракурса, еще из вертолета, видно, что этот молодой человек — сын Лукашенко Николай. Он спешно накидывает на себя жилет, а его отец пристально смотрит из окна. На кадрах президент берет телефонную трубку и требует подлететь «ближе к проспекту». «А где они?», — спрашивает голос за кадром. «Убежали», — смеясь отвечает Лукашенко и, судя по всему, подбадривает сына, обьясняя что «убежали» из-за него — на записи слова президента слышно не очень разборчиво. Никаких пояснений к роликам «БелТА» пока не дает.

Митингующие в Минске 23 августа в том числе дошли до резиденции, на подходах их встретила цепь ОМОНа. Некоторое время колонна стояла напротив силовиков, затем между двумя сторонами прошлись музыканты и под «Тры чарапахi» колонна развернулась прочь от резиденции.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к восьми часам вечера протестующие начали расходиться, традиционно убирая за собой мусор. Они разбились на небольшие группы, в центре Минска все еще слышны лозунги и со всех сторон видны красно-белые флаги.

На улицы вышли, по некоторым подсчетам, больше ста тысяч человек. Дошли, в том числе, и до стелы «Минск — город-герой». Ее сегодня оцепили военные, растянув вокруг колючую проволоку. В Минобороны это объяснили заботой о памяти погибших в годы Второй мировой войны. Сегодня голос требующей перевыборов толпы пытались заглушить сиренами и музыкой из «17 мгновений весны».