Протестующие в Минске дошли до резиденции Лукашенко. Между ними и силовиками встали музыканты
Протестующие в Минске дошли до Дворца Независимости — резиденции президента Александра Лукашенко. Как передает TUT.BY, дорогу им преградили бойцы ОМОН со щитами, водометами и гранатометами, из которых стреляли светошумовыми гранатами во время разгона демонстраций.
Между демонстрантами и силовиками встали музыканты и сыграли на гитаре «Тры чарапахi». Люди подпевали. После этого колонна начала разворачиваться обратно в сторону стелы.
По данным телеграм-канала Nexta, Александр Лукашенко находится в свой резиденции, но собирается эвакуироваться. TUT.BY заметил подлетающий к Дворцу Независимости вертолет.
Более ста тысяч человек вышли в центр Минска с требованием к президенту Лукашенко уйти в отставку днем 23 августа. Изначально люди собрались у стелы «Минск — город-герой». В противостояние с охраняющими монумент войсками они вступать не стали. Вернувшихся к стеле встретили сотрудники ГАИ: протестующих просят уйти с проезжей части на тротуары.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.