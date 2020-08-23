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23.08.2020 19:26
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Протестующие в Минске дошли до резиденции Лукашенко. Между ними и силовиками встали музыканты

Протестующие в Минске дошли до Дворца Независимости — резиденции президента Александра Лукашенко. Как передает TUT.BY, дорогу им преградили бойцы ОМОН со щитами, водометами и гранатометами, из которых стреляли светошумовыми гранатами во время разгона демонстраций.

Между демонстрантами и силовиками встали музыканты и сыграли на гитаре «Тры чарапахi». Люди подпевали. После этого колонна начала разворачиваться обратно в сторону стелы.

По данным телеграм-канала Nexta, Александр Лукашенко находится в свой резиденции, но собирается эвакуироваться. TUT.BY заметил подлетающий к Дворцу Независимости вертолет.

Более ста тысяч человек вышли в центр Минска с требованием к президенту Лукашенко уйти в отставку днем 23 августа. Изначально люди собрались у стелы «Минск — город-герой». В противостояние с охраняющими монумент войсками они вступать не стали. Вернувшихся к стеле встретили сотрудники ГАИ: протестующих просят уйти с проезжей части на тротуары.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.

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Комментарии (21)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Сто тысяч? Никогда не поверю))) Шляпа полная))) Маловато будет.... Народ за Батьку!
baddancer
Звонил знакомый из Австрии. В меню буфета Венской оперы появились свекольник и драники.
altnec
Насколько ума хватит настолько и миротворческие войска войдут, и с востока и с запада и с юга, и не спросят.
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