Протестующие в Минске дошли до резиденции Лукашенко. Между ними и силовиками встали музыканты

Протестующие в Минске дошли до Дворца Независимости — резиденции президента Александра Лукашенко. Как передает TUT.BY, дорогу им преградили бойцы ОМОН со щитами, водометами и гранатометами, из которых стреляли светошумовыми гранатами во время разгона демонстраций.



Между демонстрантами и силовиками встали музыканты и сыграли на гитаре «Тры чарапахi». Люди подпевали. После этого колонна начала разворачиваться обратно в сторону стелы.



По данным телеграм-канала Nexta, Александр Лукашенко находится в свой резиденции, но собирается эвакуироваться. TUT.BY заметил подлетающий к Дворцу Независимости вертолет.

