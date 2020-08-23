Более ста тысяч человек вышли в центр Минска с требованием к президенту Лукашенко уйти в отставку днем 23 августа. Городские власти включили в громкоговорителях песни военных лет.



Корреспондент «Фонтанки» передает, что метро в центре города практически полностью перекрыто, люди не помещаются на площади и начали выходить на проезжую часть. Вся площадь скандирует: «Уволен». Атмосфера, по словам журналиста, благожелательная, люди ждут выступления координационного штаба, разворачиваются волонтёры. По громкоговорителям на площади вдруг начали транслировать музыку военных лет, люди отреагировали смехом.

