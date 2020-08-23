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23.08.2020 16:17
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Протестующих белорусов пытаются заглушить военными песнями. В центре Минска тысячи людей

Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»

Более ста тысяч человек вышли в центр Минска с требованием к президенту Лукашенко уйти в отставку днем 23 августа. Городские власти включили в громкоговорителях песни военных лет.

Корреспондент «Фонтанки» передает, что метро в центре города практически полностью перекрыто, люди не помещаются на площади и начали выходить на проезжую часть. Вся площадь скандирует: «Уволен». Атмосфера, по словам журналиста, благожелательная, люди ждут выступления координационного штаба, разворачиваются волонтёры. По громкоговорителям на площади вдруг начали транслировать музыку военных лет, люди отреагировали смехом.

«Старые советские песни на площади врубают попеременно с сиреной», — передает корреспондент.

Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»
Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»

К трем часам девушки с цветами и плакатами выстроились напротив ОМОНа, начал барахлить Интернет. По цепочке протестующие объявили минуту молчания. Выступили шахтеры, они кричали о забастовке. Под памятником Ленину приклеена петиция с просьбой к администрации города установить памятник девушкам, которые остановили кровопролитие 12 августа.

На площади присутствуют и красно-зелёные флаги, люди кричат те же лозунги. К установленному на площади микрофону подходят желающие, милиция просит протестующих разойтись, им отвечают свистом и криками «фу».

Как сообщает TUT.by, у площади Независимости к четырем часам дня собрались десятки тысяч человек, вскоре колонна должна отправиться к гостинице «Планета».

Фото: Зоя Красавина/«Фонтанка.ру»

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

RemyMartin
«Лебединое озеро» было бы вполне уместно врубить.
severozap
Клоунада, зачем батька с ними церемонится, надо брать пример с цивилизованной Европы: водометы помощней и навести уже чистоту
Smirnoff
Жиденько как-то, растягиваются,чтобы толпу изобразить.Лозунги на английском знамо для кого, для тех кто платит, они же по русски читать не умеют.
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