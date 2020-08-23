Протестующих белорусов пытаются заглушить военными песнями. В центре Минска тысячи людей
Более ста тысяч человек вышли в центр Минска с требованием к президенту Лукашенко уйти в отставку днем 23 августа. Городские власти включили в громкоговорителях песни военных лет.
Корреспондент «Фонтанки» передает, что метро в центре города практически полностью перекрыто, люди не помещаются на площади и начали выходить на проезжую часть. Вся площадь скандирует: «Уволен». Атмосфера, по словам журналиста, благожелательная, люди ждут выступления координационного штаба, разворачиваются волонтёры. По громкоговорителям на площади вдруг начали транслировать музыку военных лет, люди отреагировали смехом.
«Старые советские песни на площади врубают попеременно с сиреной», — передает корреспондент.
К трем часам девушки с цветами и плакатами выстроились напротив ОМОНа, начал барахлить Интернет. По цепочке протестующие объявили минуту молчания. Выступили шахтеры, они кричали о забастовке. Под памятником Ленину приклеена петиция с просьбой к администрации города установить памятник девушкам, которые остановили кровопролитие 12 августа.
На площади присутствуют и красно-зелёные флаги, люди кричат те же лозунги. К установленному на площади микрофону подходят желающие, милиция просит протестующих разойтись, им отвечают свистом и криками «фу».
Как сообщает TUT.by, у площади Независимости к четырем часам дня собрались десятки тысяч человек, вскоре колонна должна отправиться к гостинице «Планета».
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.