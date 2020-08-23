В Минске начинается марш новой Беларуси против режима Александра Лукашенко. Как передает корреспондент «Фонтанки» 23 августа, центр города местами перекрыт, колонны людей собираются на заводах, в микрорайонах и постепенно движутся к центру. В их руках бело-красные флаги и другая символика.



Военная техника рассредоточена по центру, на каждой улице, примыкающей к проспекту Независимости, стоят внутренние войска. При этом на стоянке техники ОМОНа на стадионе «Динамо» пусто.

