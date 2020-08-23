«Будете иметь дело уже не с полицией, а с армией». Минобороны Белоруссии готовится к встрече оппозиционного митинга
В Минске начинается марш новой Беларуси против режима Александра Лукашенко. Как передает корреспондент «Фонтанки» 23 августа, центр города местами перекрыт, колонны людей собираются на заводах, в микрорайонах и постепенно движутся к центру. В их руках бело-красные флаги и другая символика.
Военная техника рассредоточена по центру, на каждой улице, примыкающей к проспекту Независимости, стоят внутренние войска. При этом на стоянке техники ОМОНа на стадионе «Динамо» пусто.
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Накануне ГАИ объявила спецоперацию «Фильтр», на въезде в Минск были установлены знаки 50 км в час. На некоторых въездах — со стороны Гродно и Молодечно, стоят пробки, инспекторы досматривают каждую машину.
Министерство обороны Белоруссии объявило о намерении взять под охрану мемориалы Великой Отечественной войны, чтобы не допустить осквернения протестующей оппозицией. Заявление главы ведомства Виктора Хренина опубликовал официальный телеграм-канал Минобороны.
Он напомнил, что в «последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли», а мемориалы и памятники «остаются священными местами». «Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах», — сказал Хренин. По его словам, военные не допустят «осквернения этих мест». «Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — подчеркнул он.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая официально получила лишь 10,9%. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Новых выборов в Белоруссии добивается координационный совет оппозиции. Генпрокуратура трактовала это по статье белорусского Уголовного кодекса о захвате власти.