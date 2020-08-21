Актрису Троянову из сериала «Ольга» ждёт суд за пикет в поддержку Навального. Её подруга Вилкова рожает, «походу, Алексея»

Актриса Яна Троянова получила административный протокол и вышла из отдела полиции после акции поддержки Алексея Навального на Красной площади в Москве. Об этом она сообщила в Instagram 21 августа.

Как рассказала Троянова в Stories, она подписала протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия, суд назначен на 18 сентября. Её подруга и коллега Ирина Вилкова «рожает сию секунду». «Она говорит: «Походу, Алексей». Рожает сына, — говорит Троянова и продолжает: — Молитесь, пожалуйста, за Лёшу и за Вилкову. Она рожает».