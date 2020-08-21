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21.08.2020 19:44
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Актрису Троянову из сериала «Ольга» ждёт суд за пикет в поддержку Навального. Её подруга Вилкова рожает, «походу, Алексея»

Актриса Яна Троянова получила административный протокол и вышла из отдела полиции после акции поддержки Алексея Навального на Красной площади в Москве. Об этом она сообщила в Instagram 21 августа.

Как рассказала Троянова в Stories, она подписала протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия, суд назначен на 18 сентября. Её подруга и коллега Ирина Вилкова «рожает сию секунду». «Она говорит: «Походу, Алексей». Рожает сына, — говорит Троянова и продолжает: — Молитесь, пожалуйста, за Лёшу и за Вилкову. Она рожает».

Троянова и Вилкова в пятницу вышли на Красную площадь с плакатами, призывающими разрешить транспортировку Алексея Навального на лечение в Германию. После поездки в отдел у Вилковой отошли воды.

Алексей Навальный второй день находится в коме в омской больнице, медики называют основным диагнозом нарушение обмена веществ. Его жена требует отпустить его на лечение в Германию, врачи, запрещавшие транспортировку, к вечеру 21 августа дали добро.

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Комментарии (6)

sheriff02
Кто все эти люди, зачем нам об этом вообще знать???
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