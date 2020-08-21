В Москве задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову, которые устроили пикет на Красной площади в поддержку Алексея Навального.



«Алексея Навального удерживают в коме. Не дают транспортировать его в Германию, чтобы спасти ему жизнь», — поделилась 21 августа Троянова своими мыслями о ситуации в Instagram.



Она вышла на Красную площадь с плакатом «Путин, отпусти Навального». Пикет долго не продлился, и уже скоро актриса выложила фото из дежурной части, куда ее забрали с подругой Ириной Вилковой.

