На Красной площади задержали актрису из сериала «Ольга» Троянову и ее подругу Вилкову. У последней отошли воды в отделе полиции
В Москве задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову, которые устроили пикет на Красной площади в поддержку Алексея Навального.
«Алексея Навального удерживают в коме. Не дают транспортировать его в Германию, чтобы спасти ему жизнь», — поделилась 21 августа Троянова своими мыслями о ситуации в Instagram.
Она вышла на Красную площадь с плакатом «Путин, отпусти Навального». Пикет долго не продлился, и уже скоро актриса выложила фото из дежурной части, куда ее забрали с подругой Ириной Вилковой.
Позже она опубликовала и видео, как сотрудник полиции рассказал, что «все акции на Красной площади, в том числе пикеты, запрещены».
«МБХ.Медиа» сообщает, что «у Вилковой отошли воды». «Нас не выпускают, а отпускают только при условии, что она сядет в скорую помощь, которая ее повезет в роддом — мы не знаем какой. Я пока задержанной останусь», — пояснила Троянова.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Второй день он находится в коме.