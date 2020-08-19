Обязательные рекомендации. Санаторий под Зеленогорском оштрафовали, найдя в номере не семейную пару

Расстановка столов, только один облучатель в столовой и не одинокие постояльцы в номерах послужили поводом для штрафа в отношении санатория под Зеленогорском. Обошлось максимально низкими санкциями.



О решении Зеленогорского районного суда 19 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Проверка санатория на Приморском шоссе показала, сказано в решении, что не весь персонал ходит в масках и перчатках, купить их у постояльцев на территории «Северной Ривьеры» возможности нет. В столовой бактерицидный облучатель-рециркулятор только один, а этого мало для обеззараживания воздуха во всем помещении, за столы пускают компаниями, а не с дистанцией друг от друга в полтора метра. Не нашлось антисептиков в санузлах, температуру проверяют не каждый день.

