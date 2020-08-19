FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 18:01
5
Печать

Обязательные рекомендации. Санаторий под Зеленогорском оштрафовали, найдя в номере не семейную пару

Расстановка столов, только один облучатель в столовой и не одинокие постояльцы в номерах послужили поводом для штрафа в отношении санатория под Зеленогорском. Обошлось максимально низкими санкциями.

О решении Зеленогорского районного суда 19 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Проверка санатория на Приморском шоссе показала, сказано в решении, что не весь персонал ходит в масках и перчатках, купить их у постояльцев на территории «Северной Ривьеры» возможности нет. В столовой бактерицидный облучатель-рециркулятор только один, а этого мало для обеззараживания воздуха во всем помещении, за столы пускают компаниями, а не с дистанцией друг от друга в полтора метра. Не нашлось антисептиков в санузлах, температуру проверяют не каждый день.

Кроме того, в протокол как нарушение попал факт проживания в номере двух человек и тех, кто друг другу официально не родня. Подобные рекомендации Роспотребнадзор давал еще в июне, и позже представители объяснялись — доказывать родство постояльцы не обязаны, это бремя гостиниц. Как писал РБК, после множества обращений в Ростуризм и Роспотребнадзор на проблему откликнулись в Минэкономразвития. Там подтвердили, что описанное ведомством имеет статус рекомендаций — они не обязательны к выполнению и проверок выполнения этих рекомендаций быть не должно.

В санатории «Фонтанке» оперативно описать процесс заселения и объяснить, почему рекомендации стали нарушением, не смогли, пообещав ответить на вопрос позже. В суде представитель «Северной Ривьеры» вину признал полностью и добавил, что все нарушения уже устранены. Штраф назначен в сумме 100 тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Parallax
"не весь персонал ходит в масках и перчатках, купить их у постояльцев на территории «Северной Ривьеры» возможности нет" — то есть, у персонала должна быть возможность купить маски и перчатки у постояльцев, что ли? А постояльцы должны продавать таковые персоналу? ))
victor_k
Д.Б.
(С.Ю.Лавров)

Оставьте людей в покое - дайте им пожить спокойно.

ЗЫ
Попа РПЦ с крестом на место прелюбодеяния не вызывали?..
ЗЫ-2
Когда ездил в командировки в Москву, каждый день в номер гостиницы ( не важно, какой) постоянно звонили "ночные бабочки".
Ясно, что менты и владелец гостиницы (не последней в Москве) их крышевали...
Приходилось вырубать телефон...
Cashmare
А если я со своей женой не расписан, мне им что, хоумвидео предъявить на тему дружбы организмами, чтобы они поверили, что мы не чужие другу?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний