Обязательные рекомендации. Санаторий под Зеленогорском оштрафовали, найдя в номере не семейную пару
Расстановка столов, только один облучатель в столовой и не одинокие постояльцы в номерах послужили поводом для штрафа в отношении санатория под Зеленогорском. Обошлось максимально низкими санкциями.
О решении Зеленогорского районного суда 19 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Проверка санатория на Приморском шоссе показала, сказано в решении, что не весь персонал ходит в масках и перчатках, купить их у постояльцев на территории «Северной Ривьеры» возможности нет. В столовой бактерицидный облучатель-рециркулятор только один, а этого мало для обеззараживания воздуха во всем помещении, за столы пускают компаниями, а не с дистанцией друг от друга в полтора метра. Не нашлось антисептиков в санузлах, температуру проверяют не каждый день.
Кроме того, в протокол как нарушение попал факт проживания в номере двух человек и тех, кто друг другу официально не родня. Подобные рекомендации Роспотребнадзор давал еще в июне, и позже представители объяснялись — доказывать родство постояльцы не обязаны, это бремя гостиниц. Как писал РБК, после множества обращений в Ростуризм и Роспотребнадзор на проблему откликнулись в Минэкономразвития. Там подтвердили, что описанное ведомством имеет статус рекомендаций — они не обязательны к выполнению и проверок выполнения этих рекомендаций быть не должно.
В санатории «Фонтанке» оперативно описать процесс заселения и объяснить, почему рекомендации стали нарушением, не смогли, пообещав ответить на вопрос позже. В суде представитель «Северной Ривьеры» вину признал полностью и добавил, что все нарушения уже устранены. Штраф назначен в сумме 100 тысяч рублей.