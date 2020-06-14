Роспотребнадзор «наградил» гостиницы бременем доказывания, что их неженатые постояльцы состоят в отношениях
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, селить в один номер отеля владельцы гостиницы должны членов семей и зарегистрированные в ЗАГСе пары. Доказывать семейный статус велено самим отельерам.
Об этом 14 июня пишет «Российская газета». Как пояснили изданию представители Роспотребнадзора, существующие сегодня «коронавирусные» рекомендации подразумевают, что заселять туристов нужно в номера по одному. Исключение — члены семьи и зарегистрированные в браке пары. «Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — добавили в ведомстве.
Однако сами отельеры призывают не переживать — в рекомендациях также есть пункт о сопровождающих лицах, никаких ограничений он не содержит.