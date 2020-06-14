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14.06.2020 16:34
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Роспотребнадзор «наградил» гостиницы бременем доказывания, что их неженатые постояльцы состоят в отношениях

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, селить в один номер отеля владельцы гостиницы должны членов семей и зарегистрированные в ЗАГСе пары. Доказывать семейный статус велено самим отельерам.

Об этом 14 июня пишет «Российская газета». Как пояснили изданию представители Роспотребнадзора, существующие сегодня «коронавирусные» рекомендации подразумевают, что заселять туристов нужно в номера по одному. Исключение — члены семьи и зарегистрированные в браке пары. «Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — добавили в ведомстве.

Однако сами отельеры призывают не переживать — в рекомендациях также есть пункт о сопровождающих лицах, никаких ограничений он не содержит.

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Комментарии (21)

f0ntan
Вот вам голосование по конституции с укреплением семьи. Теперь никакого гражданского брака, т.е. никакого сожительства. все последние принятые законы поддерживали лишь официально женатых. И теперь последнее - неженатым теперь никуда не уехать. Точнее, уехать можно, но нельзя поселиться в гостиницу.
Вовка Мишкин
Демократия!!! А что будет если примут поправки? Тотальный контроль!
261236431
размещали в номерах 2-х мужчин или 2-х женщин.
а если у них не та ориентация?
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