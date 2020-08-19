Минчанин стал фигурантом трёх уголовных дел, преградив МАЗом дорогу ОМОНу. Его мать узнала об обвинениях по телевизору

Участника протестной акции у станции метро «Пушкинская» на улице Притыцкого в Минске, который преградил МАЗом дорогу ОМОНу, задержали сотрудники правоохранительных органов. Он стал фигурантом трёх уголовных дел, сообщает 19 августа белорусский интернет-портал TUT.by.

Речь идёт о 28-летнем дальнобойщике Дмитрии. Об обвинениях в адрес сына его мать узнала по телевизору. В новостном сюжете говорилось, что он действовал в составе вооружённой пистолетом и гранатой группы. Действуя вместе, они якобы остановили машину коммунальной службы и выгнали из-за руля водителя, а также его напарника. Далее был показан отрывок допроса, в котором задержанный называет произошедшее провокацией и заявляет, что попытался стереть отпечатки пальцев, так как осознал, что «встрял основательно».



«Считаю, мой сын оказался в ненужное время в ненужном месте. <...> Как говорил Дима, когда они находились на Притыцкого, из толпы подбежали ребята, сказали, есть ключи от МАЗа, нужно его перегнать. Сын мог, он же водитель грузового автомобиля. Ему предлагали запустить машину в толпу ОМОНа, он отказался и просто перегородил дорогу ОМОНу от протестующих», — рассказала мать задержанного.

По её словам, его поместили в изолятор временного содержания в переулке Окрестина. Спустя сутки туда смог попасть адвокат, но никакой конкретики он не предоставил, так как с него была взята подписка о неразглашении. На следующий день молодого минчанина перевели в другое место.

По данным TUT.by, Дмитрий подозревается в преступлениях, предусмотренных второй частью 293-й статьи УК (массовые беспорядки), первой частью 310-й статьи УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) и третьей частью 214-й статьи УК (угон транспортного средства, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения).

