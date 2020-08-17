В Минске несколько тысяч человек собрались возле СИЗО №1, где содержат задержанных на акциях протеста. Также там может находиться муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей.



Как сообщает 17 августа TUT.by, перед зданием СИЗО собрались от 5 до 7 тысяч человек. Они скандируют: «Выпускай!» и «Уходи!»