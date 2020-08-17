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17.08.2020 21:04
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«Выпускай!» Тысячи человек в Минске собираются у изоляторов с задержанными на протестных акциях. Священники готовы стать «живым щитом» между ними и силовиками

В Минске несколько тысяч человек собрались возле СИЗО №1, где содержат задержанных на акциях протеста. Также там может находиться муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей.

Как сообщает 17 августа TUT.by, перед зданием СИЗО собрались от 5 до 7 тысяч человек. Они скандируют: «Выпускай!» и «Уходи!»

Часть протестующих от СИЗО №1 направилась маршем по Минску к изолятору на улице Окрестина. Ранее волонтеры, которые встречают задержанных, просили этого не делать, чтобы не создавать им проблем. Два православных священника уже заявили, что готовы встать «живым щитом» между силовиками и участниками акции.

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Комментарии (2)

Brit
Не выпускают потому что очень много забитых до смерти. И чтобы скрыть этот факт хотя бы на время, будут тянуть до последнего.
Pilat
Если смотреть видео, то отчетливо слышно, что они скандируют.
А скандируют они - Ад пускай, Ад пускай, Ад пускай.
И никакого - Уходи или выпускай.
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