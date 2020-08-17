«Выпускай!» Тысячи человек в Минске собираются у изоляторов с задержанными на протестных акциях. Священники готовы стать «живым щитом» между ними и силовиками
В Минске несколько тысяч человек собрались возле СИЗО №1, где содержат задержанных на акциях протеста. Также там может находиться муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей.
Как сообщает 17 августа TUT.by, перед зданием СИЗО собрались от 5 до 7 тысяч человек. Они скандируют: «Выпускай!» и «Уходи!»
Часть протестующих от СИЗО №1 направилась маршем по Минску к изолятору на улице Окрестина. Ранее волонтеры, которые встречают задержанных, просили этого не делать, чтобы не создавать им проблем. Два православных священника уже заявили, что готовы встать «живым щитом» между силовиками и участниками акции.
Многотысячная колонна людей идет с Володарки к ЦИП на Окрестина. pic.twitter.com/XgFw7uNOdq— TUT.BY (@tutby) August 17, 2020