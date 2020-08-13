«Сказали, по кругу пустят». Из центра изоляции правонарушителей в Минске начали выходить задержанные
Из центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, куда свозили задержанных на протестных акциях, начали выходить люди. Об этом 13 августа сообщает Sputnik.by.
«Люди выходят по одному. Говорят, что у всех административная статья», - пишет издание. Журналисты Tut.by пообщались с девушкой, которая только что вышла из изолятора. Она рассказала, что на Окрестина «еще не сильно издеваются».
Девушка, которую выпустили из изолятора на Окрестина, рассказывает, как с ней обращались силовики.— TUT.BY (@tutby) August 13, 2020
«Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны». pic.twitter.com/RpYMCYZMg7
«В РУВД били конкретно, десять омоновцев меня били. Угрожали смертью, снимали штаны. Сказали, по кругу пустят... Меня животным называли, так ко мне и относились, как к животному. На землю, на колени, пихали. 10 лет обещали, говорили о том, что я вообще не делала», - рассказала девушка.
Она говорит, что милиционеры называли всех задержанных «быдлом» и «чмошниками». Выходящих из изолятора встречают волонтеры. Как пишет РИА Новости, некоторых приходится забирать скорым.
13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взяла на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».
После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста проходят без массовых задержаний.