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13.08.2020 23:57
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«Сказали, по кругу пустят». Из центра изоляции правонарушителей в Минске начали выходить задержанные

Из центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, куда свозили задержанных на протестных акциях, начали выходить люди. Об этом 13 августа сообщает Sputnik.by.

«Люди выходят по одному. Говорят, что у всех административная статья», - пишет издание. Журналисты Tut.by пообщались с девушкой, которая только что вышла из изолятора. Она рассказала, что на Окрестина «еще не сильно издеваются».

«В РУВД били конкретно, десять омоновцев меня били. Угрожали смертью, снимали штаны. Сказали, по кругу пустят... Меня животным называли, так ко мне и относились, как к животному. На землю, на колени, пихали. 10 лет обещали, говорили о том, что я вообще не делала», - рассказала девушка.

Она говорит, что милиционеры называли всех задержанных «быдлом» и «чмошниками». Выходящих из изолятора встречают волонтеры. Как пишет РИА Новости, некоторых приходится забирать скорым.

13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед «случайно пострадавшими» на протестах и взяла на себя ответственность за перегибы. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова заявила, что властям «не нужна драка».

После этих заявлений вечером в Минске впервые за последние дни акции протеста проходят без массовых задержаний.

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Комментарии (15)

А вы че, как у каклов хотите? Майдан хотите? Как у хохлов, майдан в 90, хотите? Хотите майдан? Майдан, хохлов хотите? Хохлов? Майдан? Хохломайдан, майдан хохлов хотите? Хохлы.
Владислав М
Пострадавшим от режима белорусам надо подавать иски в суд на силовиков и отдававших приказы чиновников. Вплоть до Европейского суда. Подобное не должно сойти властям с рук. На дворе 21 век, а не дикое средневековье.
Piter Pen
Простите, если это девушку били, так как она говорит - отчего не продемонстрировали следы побоев?
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