Из центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, куда свозили задержанных на протестных акциях, начали выходить люди. Об этом 13 августа сообщает Sputnik.by.



«Люди выходят по одному. Говорят, что у всех административная статья», - пишет издание. Журналисты Tut.by пообщались с девушкой, которая только что вышла из изолятора. Она рассказала, что на Окрестина «еще не сильно издеваются».