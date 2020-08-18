«Батька, вперед! С тобою народ!» Белорусские СМИ показали, как участники провластных митингов разучивают кричалки
Издание Tut.by 18 августа вечером опубликовало видео, на котором сидящие в автобусе люди разучивают провластные кричалки в поддержку Лукашенко. «Вероятно, на этом видео людей везут на один из митингов в поддержку Александра Лукашенко. И учат, что нужно кричать», - аккуратно пишет издание.
Среди кричалок, которые разучивают в автобусе: «Батька, вперед! С тобою народ!»; «Только вместе и только вперед!»; «Пока мы едины, мы непобедимы!» и другие. Сегодня провластные митинги прошли в Гомеле и Могилеве. Белорусские СМИ сообщали, что бюджетников на них звали под угрозой увольнения. Издание Tut.by показало 18 автобусов, которыми, скорее всего, прибыли участники такой акции в Гомель. Именно в Гомеле удалось заснять и другую интересную сцену — по одной стороне улицы шли протестующие, по другой — сторонники Лукашенко.
В Белоруссии протесты не утихают после того, как на выборах 9 августа победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Митингующих выгоняют с улиц в том числе резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, есть погибшие. В СК Белоруссии официально сообщали, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании, еще 100 пожаловались на издевательства в изоляторах. МВД добавляет, что на сегодняшний день под административным арестом остаются 44 человека. Сторонники Лукашенко также вышли на улицы, однако едва ли по своей воле, пишут местные СМИ.