В Гомеле и Могилеве проходят митинги «за бацьку». СМИ показали автобусы, на которых могли привезти сторонников Лукашенко
В Могилеве 18 августа проходит многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, собравшиеся скандируют «Беларусь!» и «За бацьку!».
В Могилеве на площади Ленина многолюдно. Здесь собрались те, кто за Лукашенко.— TUT.BY (@tutby) August 18, 2020
Митинг добровольный, конечно. Правда, весь день сегодня https://t.co/SAPdczGoiG некоторые работники организаций сообщают о том, что их заставляют ехать и угрожают увольнением за отказ. pic.twitter.com/Vi3jUb6Uig
Издание уточняет, что весь день получало сообщения о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют ехать на митинг и угрожают увольнением за отказ. В отличие от протестных акций, тут участники вышли с официальными белорусскими флагами. Правда, один из них унес ветер.
Аналогичный митинг в эти минуты начинается в Гомеле. Tut.by опубликовало видео с 18 автобусами, которые могли привезти людей на эту акцию.
На завтра запланированы митинги в поддержку Лукашенко в Кировске и Круглом Могилевской области. По информации местных СМИ, на них уже зазывают бюджетников.
При этом в Могилеве сегодня параллельно началась и акция протестующих против Лукашенко и насилия силовиков.
Могилевчане собираются на обычный митинг, без вертолётов и страхов увольнения pic.twitter.com/nfEnt7teJU— Чай з варэннем (@belteanews) August 18, 2020
Белорусские власти уже проводили в Минске митинг в поддержку президента 16 августа. К собравшимся вышел и Александр Лукашенко. Он отметил, что не является сторонником митингов, но это не его вина, что пришлось созвать сторонников. МВД оценило число участников в 65 тысяч. В тот же день белорусская оппозиция устроила акцию протеста, на которую, по оценкам организаторов, пришло до 220 тысяч человек.