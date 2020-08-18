В Могилеве 18 августа проходит многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, собравшиеся скандируют «Беларусь!» и «За бацьку!».

В Могилеве на площади Ленина многолюдно. Здесь собрались те, кто за Лукашенко. Митинг добровольный, конечно. Правда, весь день сегодня https://t.co/SAPdczGoiG некоторые работники организаций сообщают о том, что их заставляют ехать и угрожают увольнением за отказ. pic.twitter.com/Vi3jUb6Uig

Издание уточняет, что весь день получало сообщения о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют ехать на митинг и угрожают увольнением за отказ. В отличие от протестных акций, тут участники вышли с официальными белорусскими флагами. Правда, один из них унес ветер.

Аналогичный митинг в эти минуты начинается в Гомеле. Tut.by опубликовало видео с 18 автобусами, которые могли привезти людей на эту акцию.

На завтра запланированы митинги в поддержку Лукашенко в Кировске и Круглом Могилевской области. По информации местных СМИ, на них уже зазывают бюджетников.

При этом в Могилеве сегодня параллельно началась и акция протестующих против Лукашенко и насилия силовиков.