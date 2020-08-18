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18.08.2020 18:33
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В Гомеле и Могилеве проходят митинги «за бацьку». СМИ показали автобусы, на которых могли привезти сторонников Лукашенко

В Могилеве 18 августа проходит многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко. Как сообщает Tut.by, собравшиеся скандируют «Беларусь!» и «За бацьку!».

Издание уточняет, что весь день получало сообщения о том, что сотрудников бюджетных организаций заставляют ехать на митинг и угрожают увольнением за отказ. В отличие от протестных акций, тут участники вышли с официальными белорусскими флагами. Правда, один из них унес ветер.

Аналогичный митинг в эти минуты начинается в Гомеле. Tut.by опубликовало видео с 18 автобусами, которые могли привезти людей на эту акцию.

На завтра запланированы митинги в поддержку Лукашенко в Кировске и Круглом Могилевской области. По информации местных СМИ, на них уже зазывают бюджетников.

При этом в Могилеве сегодня параллельно началась и акция протестующих против Лукашенко и насилия силовиков.

Белорусские власти уже проводили в Минске митинг в поддержку президента 16 августа. К собравшимся вышел и Александр Лукашенко. Он отметил, что не является сторонником митингов, но это не его вина, что пришлось созвать сторонников. МВД оценило число участников в 65 тысяч. В тот же день белорусская оппозиция устроила акцию протеста, на которую, по оценкам организаторов, пришло до 220 тысяч человек.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
Интересно, это те же автобусы, на которых привозили массовку на место погребения фигуранта N2, или другие?
260675881
Честь продали за хавчик.
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