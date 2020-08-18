МВД Белоруссии: Под административным арестом остаются 44 задержанных на акциях протеста

В ОВД Белоруссии остаются 44 человека, «административно арестованных» за участие в акциях протеста. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе МВД республики.



«В том числе в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра», — уточнили в МВД.



Ранее Tut.by сообщал, что около 70 человек после протестных акций оказались пропавшими без вести — некоторых из них уже удалось найти, но не всех. Задержанных избивали — свидетельства тех, кто покинул изоляторы, публиковали белорусские СМИ. В СК Белоруссии официально сообщали, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании, еще 100 пожаловались на издевательства в изоляторах. Накануне к СИЗО №1 и изолятору на улице Окрестина в Минске пришли тысячи протестующих с требованием отпустить всех политзаключенных.

