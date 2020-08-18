FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +21
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.08.2020 19:30
9
Печать

МВД Белоруссии: Под административным арестом остаются 44 задержанных на акциях протеста

В ОВД Белоруссии остаются 44 человека, «административно арестованных» за участие в акциях протеста. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе МВД республики.

«В том числе в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра», — уточнили в МВД.

Ранее Tut.by сообщал, что около 70 человек после протестных акций оказались пропавшими без вести — некоторых из них уже удалось найти, но не всех. Задержанных избивали — свидетельства тех, кто покинул изоляторы, публиковали белорусские СМИ. В СК Белоруссии официально сообщали, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании, еще 100 пожаловались на издевательства в изоляторах. Накануне к СИЗО №1 и изолятору на улице Окрестина в Минске пришли тысячи протестующих с требованием отпустить всех политзаключенных.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Евгений Валов
Сам Ярош не стесняется этим хвастаться. Правда, для тебя он герой.
Евгений Валов
Простых людей.... в т.ч. прошедших Майдан, Донбасс и спецподготовку в СБУ и ДУК ПС.
Pilat
А наши уже послали в качестве гуманитарной помощи белоруской милиции пару ящиков пустых бутылок из под шампанского?
Нет?
Странно...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний